اگر صحیح خبررسانی نکنیم، دشمن به شکل نادرست اطلاع رسانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس محمد حسنی در آیین تجلیل از خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌های گروهی ضمن تبریک روز خبرنگار در سخنانی بر وجود یک مرجع اطمینان بخش در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تهیه و تدوین اخبار مربوط به ارتش تأکید و اظهار کرد: باید به دو ویژگی دقت در ماهیت خبر و سرعت در اطلاع رسانی در عرصه خبررسانی توجه شود.

وی در ادامه افزود: خبر یکی از مهم ترین نیازهای بشر است چرا که بی خبری به معنای جهل است و جهل بزرگترین دشمن انسان می باشد لذا خبررسانی و خبرنگاری یعنی مبارزه با بزرگترین دشمن انسان.

نماینده ولی فقیه در ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: خبرنگاران رسالت دارند که جامعه را از متضرر شدن نجات دهند و در این میان این سوال معنا پیدا می‌کند که آیا هر خبری به معنای مبارزه با جهل، به نفع ملت و منجر به تقویت منافع ملی می‌شود، مطمئنا این چنین نیست و هر خبری اینچنین رسالتی را دنبال نمی‌کند.

وی با یادآوری اینکه خبر باید صادقانه باشد و موجب تحکیم و آرامش افکار عمومی شود توضیح داد: اخبار مربوط به ارتش با اخبار مربوط به دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها، شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها کاملا متفاوت است و مثل خون جاری در بدن یک انسان می‌ماند و حتما باید در بدن خود آن فرد باشد لذا نباید به افشای غیر حکیمانه خبر در نیروهای مسلح و ارتش دامن زده شود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه همه ما در کشور به یک اندازه سهم داریم و کشور متعلق به یک طیف خاص نیست، افزود: اگر ضرری به کشور بخورد همه ضرر می‌کنند و به همین دلیل لازم است در اخبار نیروهای مسلح دقت کافی وجود داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد حسنی افزود: خبر نباید پیامد منفی برای کشور داشته باشد که حق الله، حق دین و حق نظام اسلامی در خبر تضییع شود.

وی یادآور شد: گاهی دشمن میلیاردها تومان هزینه می‌کند تا به اطلاعاتی دست پیدا کند ولی موفق نمی‌شود اما ممکن است با یک خبر و مطلب غیرحکیمانه این اطلاعات به دشمن برسد بنابراین باید در خبررسانی دقیق بود.

وی افزود: خبررسانی دارای دو ماهیت حق اللهی و حق الناسی است و نادیده گرفتن آنها از گناهان کبیره به شمار می رود بویژه اگر موجب لطمه خوردن به منافع ملی و آبروی اشخاص باشد، سنگینی این گناه بیشتر خواهد شد و سبب گرفتاری در پیشگاه خداوند و قانون خواهد بود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تأکید کرد: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در زمینه اطلاع رسانی سریع، دقیق و به موقع حامی رسانه‌ها و خبرنگاران است و از آنها پشتیبانی خواهد کرد.