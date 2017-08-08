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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۵۰

جشن روز خبرنگار در همدان برگزار شد

جشن روز خبرنگار در همدان برگزار شد

همدان - جشن روز خبرنگار با حضور فعالان عرصه رسانه در همدان برگزار شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، جشن روز خبرنگار به همت شهرداری همدان و با همکاری خانه مطبوعات استان همدان با حضور اهالی رسانه در همدان برگزار شد.

در این مراسم که با اجرای برنامه هایی شاد همراه بود، لحظات خاطره انگیزی برای اهالی رسانه به ثبت رسید.

کد مطلب 4053720

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