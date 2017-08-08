جشن روز خبرنگار در همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن روز خبرنگار به همت شهرداری همدان و با همکاری خانه مطبوعات استان همدان با حضور اهالی رسانه در همدان برگزار شد.

در این مراسم که با اجرای برنامه هایی شاد همراه بود، لحظات خاطره انگیزی برای اهالی رسانه به ثبت رسید.