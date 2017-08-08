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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۰۲

درخواست سندیکای صنعت مخابرات از وزیر پیشنهادی ارتباطات؛

پیوست فناوری در قراردادهای خارجی لحاظ شود

پیوست فناوری در قراردادهای خارجی لحاظ شود

سندیکای صنعت مخابرات ایران با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، خواستار بکارگیری رویکرد حمایت از توان داخلی و لحاظ کردن پیوست فناوری در قراردادهای خارجی از سوی وزیر پیشنهادی ارتباطات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سندیکای صنعت مخابرات ایران با ارسال نامه ای به حسن روحانی از معرفی محمدجواد آذری جهرمی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمایت کرد.

در متن این نامه که توسط روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر شده، آمده است:

«جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 باسلام و احترام

 تصمیم شایسته و بجای حضرتعالی در انتخاب جناب آقای دکتر واعظی به عنوان وزیر  ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم و رای اعتماد قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی موجب خوشحالی خانواده مخابرات و فناوری اطلاعات به ویژه صنعت شد. حال که نظر حضرتعالی بهره مندی از این سرباز تلاشگر در سنگری دیگر می باشد، ما به نظر شما ارج می نهیم و امیدواریم راهشان در دولت دوازدهم هم تداوم داشته و این مجموعه همچنان از راهنمایی های ایشان برخوردار شود.

از اینکه جناب آقای مهندس جهرمی یکی از معاونین و یار ایشان را به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دولت دوازدهم معرفی شده و موارد برجسته زیر از رویکردهای ایشان می باشد، توفیق ایشان را در مرحله کسب رای اعتماد و انجام وظایف محوله آرزو می کنیم.

۱-  استمرار حرکت ملی پروژه توانا در شبکه ارتباطات زیرساخت کشور برای استفاده هر چه بیشتر از فناوریهای ساخت داخل و بومی سازی سراسری

۲-   باز طراحی شبکه های استانی ارتباطات زیرساخت کشور با استفاده از تجهیزات بومی پیشرفته

۳-   هدایت شبکه بزرگ شرکت مخابرات ایران به استفاده از توانمندیهای قابل اتکای داخل کشور

۴-   استفاده کامل از پیوست فناوری در قراردادهای خارجی ابلاغ شده توسط فرمانده محترم ستاد اقتصاد مقاومتی

رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تلاش های فوق، اشتغال ناشی از تولید فناوریهای پیشرفته را برای سرافرازی میهن اسلامی ما به ارمغان خواهد آورد.»

کد مطلب 4053755

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