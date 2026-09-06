به گزارش خبرگزاری مهر مجید فتاح زاده اظهار کرد: واژگونی خودروی سواری سمند در جاده مشکینشهر - اهر، سهراهی روستای احمد بیگ لو، دو فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت. این حادثه در پی واژگونی خودرو از پل رخ داد.
وی همچنین گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، عوامل امدادی جمعیت هلالاحمر شهرستان مشکینشهر در قالب یک تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات رهاسازی و امدادرسانی را آغاز کردند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان اردبیل افزود: نجاتگران پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی، یکی از مصدومین را به مراکز درمانی منتقل کردند و سایر مصدومین نیز توسط عوامل اورژانس حاضردرصحنه به مراکز درمانی منتقل شدند.
فتاح زاده در پایان تأکید کرد: از رانندگان خواسته میشود با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به جادههای کوهستانی، از بروز چنین حوادث ناگواری جلوگیری کنند و در صورت مشاهده هرگونه حادثه، سریعاً با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند
نظر شما