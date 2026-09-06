انتقال ۱۳ رأس آهو تا پایان سال به سایت تکثیر مغان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خداپرست اظهار کرد: در راستای جلوگیری از فرسایش ژنتیکی جمعیت آهو در منطقه حفاظت‌شده مغان، انتقال ۳ رأس آهو از دشت سهرین زنجان به سایت تکثیر و احیاء آهوی مغان انجام شد.

وی افزود: به‌منظور انتقال ایمن و بدون تلفات آهوان و در راستای ایجاد جمعیت پشتیبان در حمایت از جمعیت آهو در منطقه حفاظت‌شده مغان، برنامه انتقال آهو در چند مرحله انجام خواهد شد و در سال جاری در مجموع ۱۳ رأس آهو به این سایت اضافه خواهد شد.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل افزود: طرح احیای آهوی مغان جزو سه طرح برتر احیای حیات‌وحش در کشور محسوب می‌شود و گامی مهم در راستای حفاظت از تنوع زیستی، احیای گونه‌های در معرض تهدید و صیانت از میراث طبیعی کشور است.

خداپرست در پایان تأکید کرد: این اقدام، نقش مؤثری در افزایش جمعیت آهو و حفظ ذخایر ژنتیکی این گونه ارزشمند در منطقه خواهد داشت و امیدواریم با تداوم این برنامه‌ها، شاهد احیای پایدار جمعیت آهو در زیستگاه‌های طبیعی استان باشیم.