به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ابتدای فصل جاری لیگ برتر اصرار به تمدید قرارداد قاسم حدادی فر داشت. هافبکی که بیشتر مسابقات فصل گذشته را به دلیل مصدومیت از دست داد اما علاقه امیر قلعه نویی به سبک بازی وی باعث شد تا مدیران ذوب آهن اصفهان یک فصل دیگر از قرارداد این بازیکن را تمدید کنند.

حدادی فر در نخستین بازی از رقابت های لیگ برتر بار دیگر مصدوم شد تا پس از بررسی نهایی پزشکان متخصص مشخص شود این بازیکن همانند فصل قبل با پارگی رباط صلیبی مواجه شده است و نمی تواند این فصل هم برای سبزپوشان اصفهانی بازی کند. خبری که وقتی به گوش امیر قلعه نویی سرمربی ذوب آهن رسید او را شوکه کرد.

سرمربی ذوب آهن اصفهان عصر امروز با حدادی فر جلسه خواهد داشت تا در این باره گفتگویی داشته باشند.

کادرفنی ذوب آهن اصفهان تصمیم دارد در فاصله اندک باقیمانده تا پایان نقل و انتقالات لیگ برتر، هافبک بازیسازی را به خدمت بگیرند تا بتواند جانشین حدادی فر شود.