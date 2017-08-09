خبرنگاران شهرستان فسا تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که سه شنبه شب برگزار شد، محمدکاظم رحمانی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فسا با قدردانی از تلاش و زحمات بی دریغ خبرنگاران از آنان بعنوان سنگربانان دانایی و خردمندی یاد کرد و گفت: خبرنگاران با چشمانی باز و زبانی گویا آگاهی را برای جامعه به ارمغان می آورند و با تراوش قلم های حقیقت نگارشان امواج پرطلاتم آگاهی بخشی را در هم می نوردند تا به ساحل حق طلبی برسند تا وجدان بیدار جامعه باشند.

در ادامه سیده راضیه فنایی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان فسا نیز رسالت خبرنگاران را مهم بر شمرد و افزود: خبرنگاران باید ویژگی هایی همچون حقیت جویی، شجاعت ، سعه صدردرخود پرورش دهند تا بتوانند به دور از هرگونه حاشیه سازی و به خطر انداختن امنیت روانی و به دور از حب و بغض ها به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند و سعی کنند خدمات به جامعه را انعکاس دهند تا از این رهگذردر زنده نگه داشتن انگیزه و امید در دل ها سهیم باشند. سپس خبرنگاران در فضایی صمیمی به نقطه نظرات و پیشنهادات خود در این حوزه پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این آیین ازحسن کهنسال پیشکسوت عرصه خبر در شهرستان و دیگرخبرنگاران تجلیل شد.