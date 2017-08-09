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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۰۶

سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز:

خبر اخراج یکی از بازیکنان گسترش فولاد کذب محض است

خبر اخراج یکی از بازیکنان گسترش فولاد کذب محض است

تبریز - سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز گفت: خبر اخراج یکی از بازیکنان گسترش فولاد کذب محض است.

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری قبل از بازی گسترش فولاد با سپیدرود رشت در جمع خبرنگاران تبریزی اظهار داشت: خبرنگاری شغل مقدسی است و این روز را بر تمام خبرنگاران تبریک می گویم.

وی سپس با اشاره به اینکه فردا فرصتی خوبی است تا اولین پیروزی خود را در لیگ جشن بگیریم، ادامه داد: فردا با تیمی بازی داریم که مشکلاتی شبیه به مشکلات ما دارد و مطمئناً آنها هم برای این بازی برنامه‌ریزی کرده‌اند تا شروع خوبی در لیگ داشته باشند.

لوکا سپس در خصوص بازیکنان جدید تیمش گفت: بازیکنان خوبی در ابتدای فصل به خدمت گرفته ایم ولی نیاز به زمان داریم.

سرمربی گسترش فولاد ابراز داشت: تیم حریف نیز بازیکنان خوبی گرفته و مثل ما نیازمند زمان است تا به هماهنگی تاکتیکی و تیم برسند، البته آناه مثل ما تا به اینجای مسابقات نتایج خوبی نگرفته اند.

وی سپس ادامه داد: بازی فردا فرصت مناسبی برای ماست تا با یک برد خوب اعتماد به‌ نفس را به تیم بازگردانیم.

کد مطلب 4054505

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