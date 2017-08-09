نگاه ویژه خبرگزاری مهر به حوزه فرهنگ قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان به همراه مدیرحقوقی و مسئول روابط عمومی این اداره کل امروز چهارشنبه به مناسبت گرامیداشت روزخبرنگار در دفتر خبرگزاری مهر استان حضور پیدا کردند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان ضمن تبریک روزخبرنگار گفت: روز خبرنگار یکی از روزهای حائز اهمیت است که با گرامیداشت آن این مهم به جامعه یادآوری می شود که کسب بخشی از شناخت و معرفت آحاد جامعه تحت تاثیر رسانه است.

اسماعیل احمدی با اشاره به اینکه رسانه یکی از محوری ترین بخش های اساسی زندگی در عصر مدرن است، بیان کرد: از آنجا که کتاب هم منجر به انتقال دانایی و معرفت می شود می توان گفت که کتاب هم نوعی رسانه است.

وی با بیان اینکه خبرنگاری جزو مشاغل سخت و پراسترس است، اظهارداشت: رسانه ها چون اقدام به نقد می کنند و به نوعی نمایندگی افکار عمومی را هم برعهده دارند لذا فعالیت اعضای این حوزه برای صاحبان برخی از نهادها و سازمان خوشایند نیست و گاها آنها را مزاحم می دانند و همین مسئله برسختی کار خبرنگاران می افزاید.

وی با اشاره به اینکه تنها عامل ماندگاری اهالی رسانه در عرصه کار داشتن عشق و علاقه است، افزود: بارها اتفاق افتاده که مشکلی و معضلی در سطح جامعه با پیگیری مستمر خبرنگاران برطرف شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان ادامه داد: بخش عمده ای از رسانه های دنیا که افکار جامعه را هدایت می کنند به جریان های مختلفی وابسته هستند و از سوی آنها ساپورت می شوند.

احمدی اضافه کرد: دربرهه کنونی یکی از ویژگی های انسان موفق این است که از سواد رسانه ای برخوردار باشد تا به طور مطلوب و با اطلاع از نیت منتشرکنندگان اخبار به خوبی به صحت و سقم آنها پی ببرد.

وی با اشاره به اینکه خبرگزاری مهر خط مشی معتدل و فرهنگی دارد، اظهارداشت: این رسانه با نگاه مناسبی که به تولید اخبار دارد عملکرد قابل دفاعی از خود ارائه کرده و توانسته رویکرد مطلوبی در جامعه ما داشته باشد.

وی عنوان کرد: خبرگزاری مهر به حوزه زبان و ادبیات کردی توجه شایانی دارد و جزو نخستین و حرفه ای ترین رسانه های کشور است که به پوشش فراگیر انتشار اخبار به زبان کردی اقدام کرده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان گفت: امیدواریم در خبرگزاری مهر همچنان شاهد بازتاب دغدغه های آحاد مردم و مسئولان باشیم.