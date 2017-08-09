ورزشکاران در تعاملاتشان اصول و مبانی نظام را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در حاشیه نشست هیئت دولت در خصوص برنامه های خود برای این وزارت در دولت دوازدهم، گفت: برنامه هایی که به مجلس ارائه شده است حول دو محور ورزش و جوانان طراحی شده که در بخش جوانان پیرامون حل مشکلات عمومی و مشترک جوانان با ایجاد همگرایی بین دستگاه ها برای حل مشکلات اشتغال، ازدواج، تحصیل و ... خواهد بود.

وی ادامه داد: در بخش ورزش نیز گسترش ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و ورزش بانوان در کنار گسترش ورزش معلولین و روستایی در دستور کار قرار دارد.

سلطانی فر در خصوص برنامه های خود در حوزه جوانان، خاطرنشان کرد: گسترش سمن های جوانان را بر اساس آنچه در دولت یازدهم دنبال کرده ایم، در دستور کار داریم و برنامه داریم تا پایان دولت دوازدهم این تعداد را به ۵۰۰۰ سمن برسانیم.

وی تاکید کرد: گسترش خانه های جوانان، افزایش پرداخت وام ازدواج و اختصاص منابع اقتصادی برای اشتغال جوانان از جمله مهمترین اهداف وزارت ورزش و جوانان در دولت دوازدهم خواهد بود.

سلطانی فر در پاسخ به سوالی مبنی بر علل اعزام های بدون توجیه عوامل برخی از فدراسیون ها به سفرهای خارجی، گفت: یکی از مهمترین برنامه های وزارت ورزش و جوانان، گسترش نظارت بر امور فدراسیون ها با حفظ استقلال آنهاست.

وزارت ورزش اقدام دو فوتبالیست را محکوم کرد

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر واکنش وزارت ورزش به اقدام دو بازیکن ایرانی که مقابل تیمی از رژیم صهیونیستی به میدان رفته اند، گفت: وزارت ورزش در همان روز این اقدام را محکوم کرد و انتظار داریم ورزشکاران ما که الگوی نسل جوان هستند در تعاملات و ارتباطاتشان اصول و مبانی نظام، مردم و منویات امام و رهبری را رعایت کنند.

وی در پایان گفت: پس از اینکه اطلاعات تکمیلی به دست مان برسد، تصمیمات لازم را در این خصوص اتخاذ خواهیم کرد.