رییس جمهور قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در نامه‌ای به وزارت کشور قوانین مربوط به تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را جهت اجرا ابلاغ کرد.

بر این اساس «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی» مصوب مجلس شورای اسلامی به همراه «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۶» جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ گردید.