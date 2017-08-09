به گزارش خبرگزاری مهر، این ایده نخستین مرتبه در سال ٢٠١٤ میلادی توسط خانم سمیه جلالیان ارائه شد و در سال ٢٠١٥، ضمن شرکت و تشریح در کنفرانس‌های مهم جهانی از بیش از ١٢ کشور و ٣٠ دانشگاه تائیدیه دریافت کرده است.

«کاشف قتل» دارای ابعادی است که اکنون روانپزشکان خارج از کشور برای مداوی سریع کودکان اوتیسم در مدت زمان بسیار کوتاه در حال مذاکره با صاحب طرح هستند. آنها درصد موفقیت این طرح را در حوزه روانپزشکی بیش از ٧٨ درصد اعلام کردند.

هرچند این ایده در حوزه کشف قتل و بازجویی از متهمان حرف‌هایی بسیار برای گفتن دارد ولی در ایران کمتر مورد اقبال دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته است .

این طرح از ابتدای وقوع جرم تا انتهای رسیدگی در بخش‌های مختلف نظارت و بررسی و ارائه راهکار و حتی تصمیم گیری منطبق بر قوانین موضوعه برای داشتن دادرسی عادلانه و سریع و زندان زدایی به یاری سیستم حقوق کیفری خواهد آمد.

خانم سمیه جلالیان دانش اموخته حقوق و از وکلای فعال در زمینه حقوق کیفری اکنون بیش از دوازده مرتبه در کنفرانس‌های معتبر در خصوص نوآوری‌های علمی درمورد ایده خود در حوزه‌های مختلف از جمله پزشکی و روانشناسی و حقوق از طرح خود دفاع کرده است.