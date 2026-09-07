به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی عصر دوشنبه در رویداد ملی فناوریهای ورزشی و اجتماعی گلستان با قدردانی از حضور شرکتکنندگان از بیش از ۲۴ استان کشور اظهار کرد: ارسال بیش از ۲۵۰ طرح و برنامه به دبیرخانه این رویداد نشاندهنده ظرفیت بالای جوانان و فعالان حوزه فناوری و نوآوری است.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید افزود: اگر در هر مدرسه فرصتی در اختیار دانشآموزان قرار گیرد تا ایدهها و برنامههای خود را برای آینده کشور، زندگی و اشتغال مطرح کنند، میتوان میلیونها ایده خلاقانه از سراسر کشور جمعآوری کرد.
استاندار گلستان ادامه داد: بیش از ۴۵۰ هزار دانشآموز در گلستان تحصیل میکنند و این جمعیت بزرگ میتواند منبع ارزشمندی از ایدههای نوآورانه برای آینده استان و کشور باشد.
طهماسبی با تأکید بر ضرورت تقویت عدالت آموزشی و اجتماعی گفت: نظام اداری و اجرایی باید از ظرفیتهای مردمی و ایدههای خلاقانه برای پیشبرد امور استفاده کند و طرحهای محلهمحور نیز میتوانند با مشارکت معتمدان، نخبگان و فرهیختگان، به افزایش تابآوری اجتماعی کمک کنند.
وی همچنین فضای مجازی را ظرفیتی مهم برای اشتغال و کارآفرینی دانست و اظهار کرد: باید میان کارآفرینان، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران ارتباط مؤثر ایجاد شود و از ظرفیت شبکههای اجتماعی برای توسعه کسبوکارها استفاده کرد.
استاندار گلستان با اشاره به فاصله میان دانشگاه و بخش تولید گفت: بیش از ۷۰ هزار دانشجو در استان حضور دارند که میتوان از ظرفیت آنان در حوزههای مختلف تولید، صنعت، کشاورزی و کارآفرینی بهره گرفت.
طهماسبی همچنین بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی در کنار کشاورزی تأکید کرد و افزود: گلستان نباید به خامفروشی محصولات کشاورزی ادامه دهد؛ چراکه ایجاد صنایع تبدیلی میتواند ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان و اقتصاد استان ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: هزاران شغل و فرصت اقتصادی ناشناخته وجود دارد که باید با کمک دانشگاهیان، نخبگان و فعالان فناوری شناسایی و به مرحله اجرا برسد و رویدادهای نوآورانه میتوانند مسیر تحقق این ظرفیتها را هموار کنند.
نظر شما