به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ هادیانپور سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، با اشاره به نشست امروز (دوشنبه ۱۶ شهریورماه) کمیسیون کشاورزی با حضور معاون برنامهریزی و معاون وزیر جهاد کشاورزی و همچنین سایر مسئولان ذیربط از جمله مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: پس از تبادل نظر مقرر شد سازمان برنامه و بودجه تا یک هفته آینده نسبت به پرداخت ۱۰۰ همت از مطالبات گندمکاران اقدام کند.
وی افزود: مجموع خرید گندم تاکنون ۸.۴ میلیون تن بوده که بابت ۲۲۰ همت از این میزان پرداخت انجام شده و مابقی مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است که مقرر شد سازمان برنامه و بودجه ظرف یک هفته آینده نسبت به پرداخت ۱۰۰ همت از این مطالبات اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به دومین موضوع مطرحشده در این نشست، اظهار کرد: موضوع قیمتگذاری خرید گندم برای سال آینده نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آینده، وضعیت قیمت خرید گندم برای سال آینده نهایی و از سوی شورای قیمتگذاری اعلام شود.
هادیانپور ادامه داد: شورای قیمتگذاری خرید گندم با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و نماینده سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود و موضوع قیمت خرید گندم سال آینده در این شورا نهایی خواهد شد.
وی همچنین از تصمیم کمیسیون برای تشکیل کمیتهای به منظور بررسی زنجیره خرید گندم و آرد خبر داد و گفت: مقرر شد این کمیته زنجیره کامل خرید گندم و آرد را بررسی و پیشنهادهای خود را برای بودجه ۱۴۰۶ به کمیسیون کشاورزی و شورای قیمتگذاری ارائه کند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: موضوع تأمین بودجه و همچنین قیمت گندم، آرد و نان از دیگر مباحث مرتبط با این موضوع بود که در نشست کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
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