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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

۱۰۰ همت از مطالبات گندم‌کاران تا یک هفته آینده پرداخت می‌شود

۱۰۰ همت از مطالبات گندم‌کاران تا یک هفته آینده پرداخت می‌شود

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، از تصمیم جلسه این کمیسیون برای پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران تا یک هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ هادیان‌پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، با اشاره به نشست امروز (دوشنبه ۱۶ شهریورماه) کمیسیون کشاورزی با حضور معاون برنامه‌ریزی و معاون وزیر جهاد کشاورزی و همچنین سایر مسئولان ذی‌ربط از جمله مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: پس از تبادل نظر مقرر شد سازمان برنامه و بودجه تا یک هفته آینده نسبت به پرداخت ۱۰۰ همت از مطالبات گندم‌کاران اقدام کند.

وی افزود: مجموع خرید گندم تاکنون ۸.۴ میلیون تن بوده که بابت ۲۲۰ همت از این میزان پرداخت انجام شده و مابقی مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده است که مقرر شد سازمان برنامه و بودجه ظرف یک هفته آینده نسبت به پرداخت ۱۰۰ همت از این مطالبات اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به دومین موضوع مطرح‌شده در این نشست، اظهار کرد: موضوع قیمت‌گذاری خرید گندم برای سال آینده نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آینده، وضعیت قیمت خرید گندم برای سال آینده نهایی و از سوی شورای قیمت‌گذاری اعلام شود.

هادیان‌پور ادامه داد: شورای قیمت‌گذاری خرید گندم با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و نماینده سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود و موضوع قیمت خرید گندم سال آینده در این شورا نهایی خواهد شد.

وی همچنین از تصمیم کمیسیون برای تشکیل کمیته‌ای به منظور بررسی زنجیره خرید گندم و آرد خبر داد و گفت: مقرر شد این کمیته زنجیره کامل خرید گندم و آرد را بررسی و پیشنهادهای خود را برای بودجه ۱۴۰۶ به کمیسیون کشاورزی و شورای قیمت‌گذاری ارائه کند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: موضوع تأمین بودجه و همچنین قیمت گندم، آرد و نان از دیگر مباحث مرتبط با این موضوع بود که در نشست کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6940420
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      شما را به خدا بس دیگه کی پرداخت می کنید مامور آب آمد میگه آب قطع می‌کنیم پرداخت نکردین خوب شما جواب گو باشین از کجا بیاریم پرداخت کنیم نمیدانم پول گندم هنوز پرداخت نشده ما چه کار کنیم پول پرداخت کنید تا از این بیشتر خجالت نکشیم

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