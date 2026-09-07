ایرج ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد اعضای تعاونیهای تربتحیدریه ۱۰ هزار و ۹ نفر است که از این تعداد ۲ هزار و ۴۶۱ نفرشان مرد و در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی از جمله مسکن، فرش، حمل و نقل، سهام عدالت، معدن و کشاورزی فعال هستند.
مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تربتحیدریه شمار تعاونیهای این خطه را ۹۶۶ واحد عنوان کرد و گفت: سرمایه اولیه آنها ۱۰ هزار و ۵۵۲ میلیون ریال بود اما با تلاش اعضا، ظرف ۲۰ سال اکنون این رقم به ۱۲ هزار و ۵۲۲ میلیون ریال افزایش یافته که حاکی از رشد ۱۸.۶۷ درصدی است.
وی در ادامه به مشکلات تعانیهای تربتحیدریه اشاره و بیان کرد: به جز کمبود نقدینگی و سرمایه اولیه، استهلاک ابزار کار و تولید، ۲ چالش اصلی تعاونیهای این خطه و به خصوص تعاونیهای تولیدی است.
ثابت عنوان کرد: این کمبودها تعاونیها را، با چالش سوم یعنی بروز نبودن تجهیزات و به تبع آن کاهش تولید مواجه ساختهاست.
مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تربتحیدریه افزود: در کنار اینها اختلاف بین اعضای تعاونیها، مشکل دیگری است که غالب تعاونیها با آن مواجه هستند.
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