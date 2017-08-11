چاقی روند بهبود جراحی قلب را کُند می کند

محققان داده های حدود ۵۴۰۰ بیمار را که بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند بررسی کردند. از بین این تعداد افراد ۳۶ درصدشان چاق بودند.

مطالعه نشان داد بعد از عمل جراحی قلب، بیماران چاق چهار برابر دیگران نیاز به زمان بیشتر بودن در ICU داشتند؛ سه برابر بیشتر نیاز به مدت زمان طولانی تهویه مکانیکی داشتند؛ و سه برابر بیشتر مجددا در ICU بستری شدند.

بیماران چاق همچنین دارای مدت زمان بیشتر بستری شدن در بیمارستان بودند و به احتمال بیشتر با پرستار خانگی از بیمارستان ترخیص می شدند.

دکتر براندون رزوال، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «چاقی معضلی روبه رشد است که در حد اپیدمی رسیده است. ما در این مطالعه مشاهده کردیم که هرچقدر بیماران چاق تر باشند منابع بیمارستانی موردنیاز برای آنها بعد از عمل جراحی قلب هم افزایش خواهد یافت.»

وی در ادامه تاکید می کند که چاقی ممکن است روند بهبود بعد از عمل جراحی قلب را مشکل سازد.

به گفته وی، «این مطالعه در حال تحقیق بر روی مولکول های خاصی در خون موسوم به نشانگرهای زیستی است که ممکن است به پزشکان کمک کند تا مدت زمان بهبودی بیماران چاق بعد از جراحی قلب را پیش بینی کنند.»