پاسداری از ارزش های اهل بیت قدرتمندترین ابزار مقابله با جنگ دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن نورانی‌فر در خطبه‌های نماز عبادی، سیاسی جمعه نهم مردادماه اظهار کرد: دشمن پس از شکست در میدانهای نظامی و اقتصادی، به سراغ جنگهای نرم و سخت رفت تا از این طریق کشور را به عدم ثبات بکشاند که در این راه ناکام ماند.

امام جمعه موقت چناران در تبیین تاکتیکهای دشمن عنوان کرد: دشمن با مشاهده شکست خود، اکنون تنها امید خود را در نفوذ به اجتماعات می‌بیند تا با استفاده از ابزارهایی چون تطمیع، تهدید و ارعاب، افراد را از مسیر حق جدا کرده و زمینه‌ساز فتنه جدید شود لذا باید حضور پررنگ در اجتماعات داشت تا مکر دشمن خنثی شود.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند با حربه‌های مختلف، برخی افراد را ناخواسته در مسیر خود گرفتار کند اما تمدن ناب محمدی (ص) که برگرفته از آیات الهی و کلام اهل‌بیت (ع) است، تنها راه نجات است تا از گرفتاری در دام فرهنگ غرب دور مانده و آرامش دنیوی و اخروی را به دست آوریم.

امام جمعه موقت چناران خاطرنشان کرد: مردم با الگوگیری از فرامین الهی و کلام وحی، تمام دسیسه‌های دشمن را به خودشان بازگرداندند بنابراین اگر دشمن بخواهد برای کشور ما خط و نشان بکشد یا دست‌اندازی نماید ما با قاطعیت تمام، آن دست و پا را خواهیم شکست.

حجت‌الاسلام نورانی‌فر در پایان با اشاره به در پیش بودن ۱۲ مردادماه روز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از دلسوزی و تلاشهای خستگی‌ناپذیر حسین عباسی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این شهرستان، قدردانی و بخشی از برپایی اجتماعات شبانه در چناران را ثمره هماهنگی‌های اثرگذار وی و دیگر مسئولان و مردم دانست.