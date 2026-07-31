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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

ایستادگی در برابر دشمن از شاخص‌های تقوای الهی است

ایستادگی در برابر دشمن از شاخص‌های تقوای الهی است

کرمانشاه- امام جمعه اسلام‌آبادغرب با تأکید بر اینکه مقاومت در برابر دشمن از مهم‌ترین شاخص‌های تقوا در قرآن است، گفت: ملت ایران با صبر و پشتیبانی از نیروهای مسلح، دشمنان را ناکام خواهد گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد زارعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلام‌آبادغرب، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: یکی از برجسته‌ترین مصادیق تقوا در آموزه‌های قرآن کریم، ایستادگی در برابر دشمنان خدا و جهاد در راه حق است و کوتاهی در این مسیر، زمینه‌ساز ذلت و شکست خواهد بود

وی با اشاره به هفته ملی مهارت، از فعالیت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تقدیر کرد و افزود: آموزش مهارت‌های تخصصی و دریافت مدارک معتبر، زمینه اشتغال و توانمندسازی جوانان را فراهم می‌کند و می‌تواند بخشی از مشکلات معیشتی را کاهش دهد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب در ادامه با گرامیداشت یاد شهید امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، رشادت‌های خلبانان نیروی هوایی ارتش را ستود و گفت: این شهید والامقام با شجاعتی مثال‌زدنی، مأموریتی دشوار را با علم به خطرات آن انجام داد و نام خود را در زمره قهرمانان تاریخ این سرزمین ثبت کرد.

حجت الاسلام زارعی با اشاره به تحولات منطقه، تأکید کرد: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات، بر اساس رصد دقیق تحرکات دشمن و با هدف مقابله با تهدیدات امنیتی انجام می‌شود و نیروهای مسلح با هوشیاری کامل، تحولات منطقه را دنبال می‌کنند.

وی با بیان اینکه ملت ایران روزهای دشواری را پشت سر می‌گذارد، افزود: پیروزی نهایی با صبر، مقاومت، وحدت و پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت حاصل خواهد شد.

ایستادگی در برابر دشمن، دستور صریح قرآن است

امام جمعه اسلام‌آبادغرب در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آیات سوره مائده، گفت: قرآن کریم سرپیچی از مقابله با دشمن را نشانه فسق دانسته و تجربه بنی‌اسرائیل نشان می‌دهد که سستی در برابر دشمن، پیامدهای سنگین اجتماعی و تاریخی به دنبال دارد.

وی اظهار کرد: ملت ایران امروز در برابر دشمنانی قرار دارد که سال‌ها برای فشار و تضعیف جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کرده‌اند و اسناد و اعترافات مقامات آمریکایی نیز گواه این واقعیت است.

حجت الاسلام زارعی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره سیاست‌های دفاعی کشور، گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که راهبرد دفاع پیش‌دستانه و مقابله با تهدیدات در خارج از مرزها، مانع تحقق بسیاری از اهداف دشمن شده و این سیاست، نقش مهمی در حفظ امنیت کشور داشته است.

وی همچنین با انتقاد از برخی مواضع چهره‌های سیاسی، تأکید کرد: امروز زمان حمایت از منافع ملی، وحدت و انسجام داخلی است و نباید با اظهاراتی که خوراک تبلیغاتی برای دشمن فراهم می‌کند، امنیت و اقتدار کشور را خدشه‌دار کرد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب در پایان با اشاره به ادامه تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت، رهبری و توان نیروهای مسلح، در برابر هرگونه تهدید ایستادگی خواهد کرد و دشمنان هرگز به اهداف خود دست نخواهند یافت.

کد مطلب 6904488

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