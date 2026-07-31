به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد زارعی در خطبههای نماز جمعه این هفته اسلامآبادغرب، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: یکی از برجستهترین مصادیق تقوا در آموزههای قرآن کریم، ایستادگی در برابر دشمنان خدا و جهاد در راه حق است و کوتاهی در این مسیر، زمینهساز ذلت و شکست خواهد بود
وی با اشاره به هفته ملی مهارت، از فعالیتهای سازمان آموزش فنی و حرفهای تقدیر کرد و افزود: آموزش مهارتهای تخصصی و دریافت مدارک معتبر، زمینه اشتغال و توانمندسازی جوانان را فراهم میکند و میتواند بخشی از مشکلات معیشتی را کاهش دهد.
امام جمعه اسلامآبادغرب در ادامه با گرامیداشت یاد شهید امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، رشادتهای خلبانان نیروی هوایی ارتش را ستود و گفت: این شهید والامقام با شجاعتی مثالزدنی، مأموریتی دشوار را با علم به خطرات آن انجام داد و نام خود را در زمره قهرمانان تاریخ این سرزمین ثبت کرد.
حجت الاسلام زارعی با اشاره به تحولات منطقه، تأکید کرد: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات، بر اساس رصد دقیق تحرکات دشمن و با هدف مقابله با تهدیدات امنیتی انجام میشود و نیروهای مسلح با هوشیاری کامل، تحولات منطقه را دنبال میکنند.
وی با بیان اینکه ملت ایران روزهای دشواری را پشت سر میگذارد، افزود: پیروزی نهایی با صبر، مقاومت، وحدت و پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت حاصل خواهد شد.
ایستادگی در برابر دشمن، دستور صریح قرآن است
امام جمعه اسلامآبادغرب در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آیات سوره مائده، گفت: قرآن کریم سرپیچی از مقابله با دشمن را نشانه فسق دانسته و تجربه بنیاسرائیل نشان میدهد که سستی در برابر دشمن، پیامدهای سنگین اجتماعی و تاریخی به دنبال دارد.
وی اظهار کرد: ملت ایران امروز در برابر دشمنانی قرار دارد که سالها برای فشار و تضعیف جمهوری اسلامی برنامهریزی کردهاند و اسناد و اعترافات مقامات آمریکایی نیز گواه این واقعیت است.
حجت الاسلام زارعی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره سیاستهای دفاعی کشور، گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که راهبرد دفاع پیشدستانه و مقابله با تهدیدات در خارج از مرزها، مانع تحقق بسیاری از اهداف دشمن شده و این سیاست، نقش مهمی در حفظ امنیت کشور داشته است.
وی همچنین با انتقاد از برخی مواضع چهرههای سیاسی، تأکید کرد: امروز زمان حمایت از منافع ملی، وحدت و انسجام داخلی است و نباید با اظهاراتی که خوراک تبلیغاتی برای دشمن فراهم میکند، امنیت و اقتدار کشور را خدشهدار کرد.
امام جمعه اسلامآبادغرب در پایان با اشاره به ادامه تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت، رهبری و توان نیروهای مسلح، در برابر هرگونه تهدید ایستادگی خواهد کرد و دشمنان هرگز به اهداف خود دست نخواهند یافت.
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