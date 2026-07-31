اربعین و تجمعات مردمی دو جلوه از یک رزمایش تمدنی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی امام جمعه الوند در خطبه‌های نماز جمعه این شهر که روز جمعه ۹ مردادماه برگزار شد، با گرامیداشت اربعین حسینی و توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: مراسم اربعین امسال در شرایطی متفاوت برگزار می‌شود و کشور همزمان با حماسه عظیم اربعین، شرایط جنگی و تحولات منطقه‌ای را نیز پشت سر می‌گذارد.

وی افزود: ملت ایران در جبهه دفاع از کشور، طی ۱۵۰ روز گذشته با برگزاری تجمعات مردمی، عزم و اراده خود را به نمایش گذاشته و از سوی دیگر، میلیون‌ها نفر از مردم برای حضور در راهپیمایی اربعین و زیارت امام حسین(ع) عازم عراق می‌شوند.

امام جمعه الوند با بیان اینکه این دو عرصه را باید جلوه‌هایی از یک حرکت واحد دانست، تصریح کرد: اربعین یک رزمایش بزرگ فرهنگی و نمایش قدرت منطق حسینی(ع) در سطح بین‌المللی است و حضور مردم در تجمعات نیز رزمایش عزم و اراده حسینی و یکی از جلوه‌های تاب‌آوری ملی در شرایط جنگی محسوب می‌شود.

مهدوی ادامه داد: خیابان‌های ایران امتداد همان مسیر کربلاست و هر دو حرکت در نهایت به یک هدف ختم می‌شوند و آن، شکل‌گیری ایران قوی و مقتدر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و پیام رهبر انقلاب درباره حزب‌الله لبنان، بر ضرورت تداوم حمایت از جریان مقاومت تأکید کرد و گفت: امروز ملت‌های جهان بیش از گذشته با ظلم و بیداد آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه هستند و مقاومت در برابر این جریان، به یک ضرورت تبدیل شده است.

امام جمعه الوند همچنین با اشاره به شهادت نیروهای عراقی و مستشاران ایرانی در جریان حملات اخیر، این مسئله را نشانه‌ای از پیوند عمیق دو ملت ایران و عراق دانست و اظهار کرد: این درهم‌آمیختگی خون‌ها ریشه در مذهب، فرهنگ و مبارزه مشترک دو ملت در برابر دشمنان مشترک دارد.

مهدوی با اشاره به سابقه پیوند ملت‌های ایران و عراق خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، مردم ایران و عراق در سوگی مشترک گرد هم آمدند، شهادت نیروهای عراقی و ایرانی نیز بار دیگر عمق این پیوند و همبستگی را به نمایش گذاشت؛ همان‌گونه که پیش از این در شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس شاهد آن بودیم.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از توافق و تفاهم‌نامه‌های اخیر، گفت: از زمان امضای تفاهم‌نامه تاکنون، آمریکا و رژیم صهیونیستی بارها بندهای مختلف آن را نقض کرده‌اند و ادامه حملات به لبنان، اقدامات رژیم صهیونیستی و حملات مستقیم آمریکا، نشان می‌دهد ادعای توقف جنگ با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.

امام جمعه الوند افزود: همزمان با تهدیدهای واشنگتن، تحریم‌های جدیدی علیه ملت ایران وضع شده و ادبیات تهدیدآمیز دشمن نیز ادامه دارد؛ بنابراین نباید هرگونه توقف موقت حملات را به عنوان دستاورد قطعی تلقی کرد.

مهدوی با بیان اینکه دشمن ممکن است از مذاکره و آتش‌بس برای تجدید قوا استفاده کند، تصریح کرد: تجربه تحولات منطقه نشان داده است که نباید به وعده‌های بدون ضمانت دشمن اعتماد کرد و منافع ملی کشور را به اسناد و توافق‌هایی سپرد که امکان نقض آنها وجود دارد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به اهمیت تنگه هرمز، آن را یکی از اهرم‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: اگر ایران تحت فشار تحریم و تهدید قرار گیرد و نتواند از مسیرهای حیاتی خود برای صادرات نفت استفاده کند، منطقی نیست که این مسیر برای دیگران همچنان امن و بدون هزینه باقی بماند.

امام جمعه الوند تأکید کرد: در حوزه منافع ملی باید بر اساس عقلانیت سیاسی و اقتدار تصمیم‌گیری کرد و نباید منافع کشور را به وعده‌ها و اسناد بدون ضمانت گره زد.

مهدوی همچنین با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره عملکرد صداوسیما و موضوع وحدت ملی، اظهار کرد: وحدت ملی باید بر پایه منافع عمومی و اصول مشترک جامعه شکل بگیرد و نقد دیدگاه‌ها و عملکرد مسئولان نباید به‌صورت خودکار ضد وحدت یا همسو با دشمن تلقی شود.

وی در پایان با اشاره به برگزاری مراسم پیاده‌روی دلدادگان و جاماندگان اربعین در نقاط مختلف شهرستان البرز، از مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرد و گفت: امسال نیز با حضور مردم، این راهپیمایی با شکوه بیشتری برگزار خواهد شد و موکب‌های مردمی نیز برای ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان در این مراسم حضور خواهند داشت.

