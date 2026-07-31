کشف پیکر پنجمین غریق در دریای رامسر

مسلم قبادیان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیکر پنجمین جان‌باخته حادثه غرق‌شدگی در دریای رامسر عصر جمعه با تلاش نیروهای امدادی، نجات‌غریق، نیروهای مردمی و فعالان دریایی در محدوده ساحل فرودگاه کشف و از آب خارج شد.

وی افزود: عصر پنج‌شنبه هفت جوان مسافر اهل آران و بیدگل که برای تفریح به رامسر سفر کرده بودند، در منطقه شنا ممنوع توسکاسرا وارد دریا شدند و به دلیل شرایط نامساعد دریا دچار حادثه غرق‌شدگی شدند.

فرماندار رامسر با بیان اینکه در این حادثه دو نفر توسط نیروهای امدادی نجات یافتند، تصریح کرد: متأسفانه پنج نفر دیگر جان خود را از دست دادند که پیکر دو نفر از آنان در دقایق ابتدایی حادثه، پیکر سوم شامگاه پنج‌شنبه، پیکر چهارم صبح جمعه در محدوده ساحل باغ ملی و پیکر پنجم نیز عصر جمعه در ساحل فرودگاه کشف شد.

قبادیان با تأکید بر رعایت هشدارهای ایمنی، از شهروندان و مسافران خواست از شنا در مناطق ممنوعه و پرخطر خودداری کرده و هشدارهای ناجیان غریق و دستگاه‌های امدادی را جدی بگیرند.