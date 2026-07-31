به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه رصد و پایش هوشمندانه فعالیت های مجرمان و مفسدان اقتصادی در فضای حقیقی و سایبری بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار دارد، بیان داشت: در پایش های صورت گرفته مشخص شد اعضا یک شبکه سازمان یافته موسوم به باج نیوز با جمع آوری اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد سرشناس و از جمله مدیران بلند پایه برخی صنایع بزرگ و مهم کشور در حوزه صنایع پتروشیمی ، فولاد و ... به دنبال اخاذی و سو استفاده های بعدی از این مستندات هستند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه اعضا این باند با اطلاعات و مستندات خود که بسیاری از آنها فاقد اعتبارلازم و ساختگی و دروغین هستند تلاش می کردند که ضمن تخریب هدفمند مدیران و فعالان اقتصادی و اخاذی از آنان در روند سرمایه گذاری کشور اخلال ایجاد نمایند،عنوان داشت: برابر مستندات موجود اعضا این باند با همین شیوه و شگرد از برخی از افراد سرشناس در حوزه اقتصادی بیش از سه همت اخاذی کرده اند.

وی با اشاره به شناسایی ۱۶ نفر از اعضا این شبکه در داخل و خارج از کشور گفت: با اقدامات صورت گرفته تا کنون ۲۹۵ حساب متعلق به اعضا این شبکه در بانک های مختلف شناسایی و مسدود شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت:در بررسی های صورت گرفته ارتباط و همکاری اعضا این باند با شبکه های معاند از جمله شبکه آمریکایی و صهیونی اینترنشنال و ارتباط رسانه ای و مالی اعضا این شبکه با سیستم ها و شبکه های معاند شناسایی و محرز شده است.

سردار رحیمی با اشاره به توقیف اموال منقول و غیر منقول اعضا این شبکه به ارزش تقریبی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان ، بیان داشت: رسیدگی به جرایم اعضا این شبکه به اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی ، ارتباط با شبکه های ضد انقلاب و شبکه های پولشویی در مرجع قضایی در حال پیگیری است.