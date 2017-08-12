تولید گوشی جدید موتورولا با دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، تولید این گوشی ها از سال ۲۰۱۵ آغاز شده و به تازگی عکس هایی از Moto X۴ در فضای مجازی منتشر شده است.

بر اساس اطلاعات موجود این گوشی مجهز به نمایشگر فوق دقیق ۵.۲ اینچی است و در تولید آن از پردازنده قدرتمند Snapdragon ۶۳۰ استفاده شده است. گوشی یاد شده در دو مدل با حافظه های ۳۲ و ۶۴ گیگابایتی عرضه می شود و میزان حافظه رم آن نیز ۳ یا ۴ گیگابایت خواهد بود.

دوربین سلفی این گوشی ۱۶ مگاپیکسلی است و قابلیت تصویربرداری ویدئویی با دقت ۴K را دارد. در پشت این گوشی دوربین دیگری با حسگر ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت فوکوس خودکار نیز نصب شده است. دوربین پشتی دیگر این گوشی هم دارای حسگر قدرتمند ۸ مگاپیکسلی است.

باتری گوشی مذکور یک باتری متوسط ۳۰۰۰ میلی آمپری است و در دو رنگ سیاه یا آبی عرضه می شود. قیمت گوشی یاد شده و زمان دقیق عرضه آن هنوز اعلام نشده است.