موتلفه بایدبرای انتخابات ۹۸ به تعدادکل نمایندگان نامزد داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در اجلاس دبیران استانی این حزب با بیان اینکه ما در مجموعه حزب ۲ وظیفه داریم که از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است اظهار کرد: اولین وظیفه ما حفظ نظام و دومین آن حفظ کیان حزب موتلفه اسلامی است.

وی با روایتی از یک جلسه خصوصی در حضور رهبر معظم انقلاب، گفت: در سال ۷۸ ایشان یک مجموعه ۳۵ نفره را بصورت خصوصی دعوت کرده بودند و نگرانی‌هایشان را در دو موضوع اعلام فرمودند. یک اینکه امروز دشمن خیلی پیچیده‌تر از گذشته رفتار می‌کند و همه باید مراقب باشند و دوم اینکه مبادا نیروهای انقلاب به بهانه‌های مختلف در مقابل هم قرار بگیرند. ایشان در آن جلسه به ما توصیه کردند که به سراغ رقبایی که در اصول با شما اشتراک نظر دارند بروید.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: بعد از آن جلسه ما به سراغ خیلی از افراد رفتیم که نتیجه آن هم به تشکیل گروهی با نام «وفاق» انجامید.

حبیبی با تاکید بر اینکه امروز هم دشمن خیلی پیچیده‌تر و حساب شده‌تر از گذشته در مقابل ما قرار دارد، گفت: در حال حاضر برخی عقلای نظام حتی با تفاوت سلیقه‌هایی که دارند، دراین مساله دارای اتفاق نظر هستند که رابطه و ظرفیت ما چگونه باید در خدمت تقویت نظام قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ما در موتلفه اسلامی هم در این موضوع خود را مسئول می‌دانیم و معتقدیم زمانی می‌توانیم این مسئولیت‌ها را عملیاتی کنیم که یکپارچه بوده و مراقب باشیم تا برخی آفت‌ها به ما آسیب نرساند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه هر حرکت و حرفی که در موتلفه اسلامی بوی تفرق و انشقاق بدهد برای ما مضر است، اظهار کرد: بحمدالله همه ما برای داشتن یک حزب مقتدر و یکپارچه توافق داریم.

وی با بیان اینکه ما یک حزب دینی بوده و اعضای ما از نیروهای متدین و انقلابی هستند، تصریح کرد: در مجموعه ما یک فصل‌الخطاب و مرجع به نام هیات نظارت وجود دارد که مسئولیت اصلی آن حفظ کیان موتلفه اسلامی است.

حبیبی با اشاره به انتخابات‌ آینده مجلس شورای اسلامی، گفت: ما اگر می‌خواهیم برای انتخابات سال ۱۳۹۸ موثر باشیم، باید از امروز شروع کنیم تا دستمان پر باشد. یعنی باید به تعداد کل نمایندگان مجلس کاندیدا برای انتخابات از داخل یا خارج در موتلفه اسلامی نامزد شناخته شده داشته باشیم.

وی ادامه داد: در نزدیکی‌های انتخابات هم می‌توانیم در مورد اینکه آیا روحانیت وارد میدان انتخابات می‌شود یا نمی‌شود و یا اینکه آیا اصولگرایان وحدت و ائتلاف دارند یا ندارند وارد بحث شویم، اما آنچه امروز ضروری بنظر می‌رسد، این است که ما باید کار مستقل خودمان را انجام دهیم تا اگر قرار شد با گروه‌های همفکرمان وارد مذاکره شویم، دستمان پر باشد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در ادامه با بیان اینکه امروز حزب موتلفه اسلامی به این سطح از نظام‌مندی رسیده که مجموعه تشکیلاتش را به جای اتکا به اشخاص، متکی به سیستم کرده است، گفت: مرحوم استاد عسگراولادی پایه گذار این تفکر در حزب موتلفه اسلامی است.

حبیبی با بیان اینکه مرحوم عسگراولادی معتقد به نظام‌مند شدن تشکیلات حزبی بود، خاطرنشان کرد: ما برای این نظام‌مندی کارهای فراوانی با هدایت آن مرحوم و شورای مرکزی حزب انجام دادیم. این نظام‌مند بودن و رشد معنوی تشکیلات شرایط خوبی برای ما فراهم کرده است که باید این را حفظ کنیم.

وی در پایان افزود: امروز موتلفه اسلامی باید در راستای اقتدار مشروع حرکت کند تا بتواند در حوادث سیاسی اثرات مهمی برجای بگذارد.