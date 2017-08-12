به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این نمایشگاه که با تلاش جمعی از همکاران مطبوعاتی و با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزار می‌شود، آن دسته از رسانه‌های تخصصی ورزشی که طی دو سال گذشته به طور مرتب منتشر شده‌اند و صرفاً در حوزه ورزش اطلاع رسانی کرده‌اند، با رعایت مقررات مصوب امکان حضور دارند.

بر اساس این گزارش، نشریات ورزشی به منظور حضور در این نمایشگاه ابتدا باید مراتب آمادگی خود را به ستاد برگزاری اعلام کنند، تا پس از احراز شرایط مشارکت، نسبت به طی مراحل ثبت نام، واریز ورودیه و ارایه اطلاعات نشریه جهت درج در کتاب نمایشگاه اقدام کنند.

نحوه مشارکت در این نمایشگاه منوط به طی مراحل زیر است:

۱- اعلام آمادگی نشریات (حداکثر تا روز دوشنبه ۹۶/۵/۲۳)

۲ - بررسی احراز شرایط حضور بر مبنای نظم انتشار و تخصصی بودن توسط ستاد برگزاری (تا روز پنجشنبه ۹۶/۵/۲۶)

۳ - واریز وجه ورودیه به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به حساب شرکت مجری نمایشگاه (از شنبه ۹۶/۵/۲۸ تا پایان وقت اداری یکشنبه ۹۶/۵/۲۹ )

۴ - دریافت و تکمیل فرم ثبت نام و فرم ارائه مشخصات نشریه جهت درج در کتاب نمایشگاه (از دوشنبه ۹۶/۵/۳۰ تا سه شنبه ۳۱/۵/۹۶)

۵- تحویل غرفه (۲۴ ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه)

مطابق این گزارش، به دلیل محدودیت فضای نمایشگاهی، فقط تعداد ۳۵ نشریه و ۵ پایگاه اطلاع رسانی (در صورت تائید ستاد و واریز وجه ورودیه) پذیرش خواهند شد. اولویت پذیرش نشریات تأئید شده، صرفا برمبنای زمان واریز وجه خواهد بود.

اطلاع رسانی در زمینه نحوه ثبت نام، نحوه واریز وجه، مقرات نمایشگاه و دیگر اطلاعات صرفاً از طریق سایت معاونت مطبوعاتی، ارسال پیامک به مدیران مسئول، و اطلاعیه‌های مندرج در نشریات ورزشی صورت خواهد گرفت.