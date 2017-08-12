رضایی: برای سربلندی ملت سر می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به شهادت محسن حججی مطلبی را در صفحه توییتر خود منتشر کرد.

در این مطلب آمده است:

«برای سربلندی ملت سر می دهیم، برای عزت و امنیتش، جان، و برای پر ثمر ماندن دینش، خون.»