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۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۳۵

رضایی: برای سربلندی ملت سر می دهیم

رضایی: برای سربلندی ملت سر می دهیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی به شهادت «محسن حججی» واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به شهادت محسن حججی مطلبی را در صفحه توییتر خود منتشر کرد.

در این مطلب آمده است:

«برای سربلندی ملت سر می دهیم، برای عزت و امنیتش، جان، و برای پر ثمر ماندن دینش، خون.»

کد مطلب 4056710
هادی رضایی

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