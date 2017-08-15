تبریک شمخانی به رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش خبرگزاری مهر، دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی طی پیام هایی جداگانه انتصاب آیت الله هاشمی شاهرودی به ریاست و محسن رضایی به سمت دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را به ایشان تبریک گفت.

متن این پیام ها بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله حاج سید محمود هاشمی شاهرودی

باسلام و تحیت

انتصاب شایسته حضرتعالی از سوی مقام معظم رهبری بعنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانگر حسن اعتماد معظم‌له به جنابعالی وارج گذاری بر شخصیت ارزشمند فقهی و خدمات شایسته شما در مسئولیتهای مختلف در نظام جمهوری اسلامی است.

بی شک ریاست جنابعالی بر این نهاد بسیار مهم در سایه توجه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداه، موجب تحول و پویایی بیشتر آن و تقویت پایه های اقتدار و امنیت ملی و تحقق وثیق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد شد.

توفیق روز افزون جنابعالی را در تداوم خدمت به اسلام عزیز و امت اسلامی را از خداوند متعال مسئلت دارم.

علی شمخانی

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی»

متن پیام شمخانی به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محسن رضایی

باسلام و تحیت

انتصاب مجددجنابعالی از سوی مقام معظم رهبری بعنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را صمیمانه تبریک می گویم. به طور قطع حضور و نقش آفرینی پیشکسوتان ایثار، مجاهدت و دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی در مناصب مختلف ضمن افزایش امید، انگیزه و نشاط در جامعه انقلابی ایران روند حرکت پرشتاب کشور در مسیر تحقق ارمانهای بلند امام راحل(س) و منویات رهبری معظم انقلاب اسلامی را سرعت خواهد داد.

دوام توفیقات جنابعالی در خدمت بیشتر به نظام مقدس جمهوری اسلامی را از خداوند متعال مسئلت دارم.

علی شمخانی

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی»