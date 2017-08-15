پیروزی نزدیک لیورپول در زمین هوفن هایم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول سه شنبه شب در دیدار رفت مرحله پلی آف رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در زمین هوفن هایم به میدان رفت و برابر این تیم برتری ۲ بر یک را کسب کرد.

الکساندر آرنولد در دقیقه ۳۵ زننده گل نخست تیم لیورپول بود.هاوارد نوردویت بازیکن تیم هوفن هایم نیز در دقیقه ۷۴ گل دوم لیورپول را به اشتباه وارد دروازه خودی کرد. در مقابل یوت در دقیقه ۸۷ تنها گل تیم میزبان را وارد دروازه لیورپول کرد.

در نیمه نخست تیم هوفن هایم صاحب یک ضربه پنالتی شد که آندره کراماریچ در دقیقه یازده آن را از دست داد.