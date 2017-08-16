کمترین فایده کتابخوانی برای کودکان انس کودک با والدین است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا حیدری ابهری نویسنده با حضور در برنامه تلویزیونی شابک درباره اهمیت کتابخوانی برای کودکان گفت: بچه ها کتاب هایی که متناسب با سن شان باشد را درک می کنند و وقتی والدین برای بچه ها کتاب می خوانند به بهانه کتاب انسی میان پدرومادر و کودک ایجاد می شود که برای هردو و خصوصا برای کودک بسیار لذتبخش است و این کمترین فایده کتاب خوانی برای کودکان است.

وی در ادامه این برنامه در معرفی برخی از آثارش گفت: در حدود ۷۰ اثر از من وجود دارد که کتاب «محمد مثل گل بود»، «خداشناسی قرآنی کودکان»، «دایره المعارف قرآن» و «فرهنگنامه سوره های قرآن» از جمله آثاری است که با استقبال خوبی روبرو شد. و کتاب «پول، خدا، بچه ها» که قصد دارد مسائل مالی را با نگاه دینی به کودکان بیاموزد یعنی زندگی مالی با مسائل دینی. در این کتاب بحث سبک زندگی را در حوزه مسائل مالی مطرح می شود که باید در وجود بچه ها نهادینه شود.

این نویسنده همچنین افزود: کتاب «خمره» و «قصه های مجید» از آقای کرمانی از جمله کتاب هایی هستند که آنها را دوست می دارم و خاطراتشان در ذهنم باقی مانده است.

حیدری ابهری در ارتباط با ویژگی های ادبیات کودک گفت: ادبیات کودک و بزرگسال از جهت نیاز و ویژگی های مخاطب با یکدیگر تفاوت دارند. مخاطب کودک و نوجوان هیجان و شور خاص خود را دارد و نویسنده باید مفاهیم را با فضای ذهنی مخاطب تنظیم کند و ارائه دهد.

وی با اشاره به اهمیت نمایشگاه کتاب گفت: برای ترویج کتابخوانی در ابتدا کتاب باید در معرض دید عموم قرار بگیرد. مثلا وقتی به نمایشگاه کتاب می روی، وارد فضایی پر انرژی می شوی که به نظرم شهر تهران این ظرفیت را دارد که در سال دو بار نمایشگاه کتاب تهران برگزار شود.

معرفی و متن خوانی کتاب «جشن همگانی» به قلم مجید قیصری از دیگر بخش های برنامه شابک بود.