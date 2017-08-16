ترفند جدید سخنگوی ارتش صهیونیستی برای ارتباط با جوانان عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «آفیخای ادرعی» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در جدیدترین تلاش خود برای ارتباط برقرار کردن با اعراب به ویژه جوانان عرب در شبکه های مجازی از جمله فیس بوک در صفحه رسمی خود با به اشتراک گذاشتن یک پست از جوانان عرب خواست تا با وی در فیس بوک ارتباط برقرار کنند.

ادرعی نوشت: از الان می توانید تصاویر و نوشته های خود را به همراه اسم خودتان و نام کشورتان برای من بفرستید تا با انتخاب بهترین تصویرها و درج نامتان یا عدم درج آن در صفحه من در فیس بوک منتشر شود تا بدین ترتیب میلیون ها نفر در سراسر کشورهای عربی آنها را مشاهده کنند.

پیشتر روزنامه "السفیر" لبنان، گزارش داده بود که ادرعی با کمک دو صفحه رسمی خود در تویتر وفیس بوک به شخصیت کمدی مورد توجه برخی از کاربران عرب تبدیل شده؛ کسانی که صفحه های وی را با اظهارنظرهای تمسخرآمیز و فحش و ناسزا پر می کنند.

تبریک ماه رمضان به مسلمانان از سوی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در سالهای گذشته سوژه بسیاری از کاربران عرب در شبکه های اجتماعی شده بود.