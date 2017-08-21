روزی ۱۴ ساعت درس خواندم/لزوم برنامه ریزی آموزش و پرورش برای کنکور

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- اعظم محبی: یکی از ماراتن های علمی در کشور ما، کنکور سراسری است که چند روزی است نتایج آن اعلام شده است، استان گلستان توانست امسال برخلاف سال های گذشته، صاحب چندین رتبه دو رقمی و سه رقمی شود، هرچند که استان تا رسیدن به نقطه ایده آل و کسب رتبه های تک رقمی فاصله زیادی دارد.

به بهانه همین اتفاق به سراغ «سیده نسیم طیاری» رفتیم. او توانست در کنکور ۹۶، حائز رتبه ۳۷ در رشته علوم تجربی شود. نسیم، ۱۸ ساله و ساکن گرگان است. دوران موفقیت آمیزی را در مدرسه داشته و معدل نهایی او نیز ۲۰ بوده است. وی در مدرسه فرزانگان تحصیل کرده است. سخنان نسیم و پدرش «سید فرزاد طیاری» می تواند راه گشای کسانی باشد که کنکور را پیش رو دارند و یا فرزندی دارند که در آینده می خواهد وارد این عرصه شود، کلام آن ها حاوی نکات مهمی برای خانواده هاست. گفتگوی ما با خانواده طیاری در ادامه آمده است.

*احساس شما بعد از شنیدن این موفقیت چه بود؟

نسیم طیاری: وقتی رتبه ام را فهمیدیم از این که نتیجه زحمات خودم را گرفتم خیلی خوشحال شدم. معلم ها و دوستانم در این موفقیت نیز سهم زیادی داشتند، شادی خود را بعد از خانواده با آن ها سهیم شدم.

*چه میزان رتبه ای را که کسب کردید مورد انتظار شما بود؟

نسیم طیاری: بعد از کنکور درصد گرفته بودم و تا حدودی این رتبه را حدس می زدم و کسب این رتبه دور از انتظارم نبود.

*رشته و شهر انتخابی شما کجا خواهد بود؟

نسیم طیاری: اولویت اولم در انتخاب رشته، دندانپزشکی است و دانشگاه انتخابی ام نیز شهید بهشتی تهران خواهد بود.

*از چه منابع مطالعاتی استفاده می کردید و آیا در آزمون های آزمایشی شرکت داشتید؟

نسیم طیاری: مهم ترین منبع برای درس خواندن کتاب های درسی هستند. در زیست شناسی، از کتاب های کمک آموشی نیز برای هر درس استفاده کردم. در مقطع پیش دانشگاهی در دو درس عربی و زیست شناسی کلاس رفتم و در آزمون های آزمایشی نیز شرکت می کردم.

*برنامه ریزی و مطالعه ویژه برای شرکت در کنکور از چه زمانی شروع شد؟

نسیم طیاری: برنامه ریزی من برای کنکور، از سال دوم دبیرستان جدی شد، و در سال سوم به اوج خود رسید و تا زمان کنکور ادامه یافت.

*چند ساعت در روز مطالعه داشتید؟

نسیم طیاری: در زمانی که مدرسه می رفتم، ۶ ساعت و نیم، و زمانی که مدرسه ام به پایان رسید، بین ۱۲ تا ۱۴ساعت در روز درس می خواندم.

*روش مطالعه هر درس به چه نحوی است؟

نسیم طیاری: روش مطالعه هر درس متفاوت است، در درس ادبیات موضوعی درس می خواندم، در درس فیزیک و ریاضی بیشتر تست می زدم.

*اهمیت مشاور و مشاوره را در موفقیت داوطلبان کنکور چگونه ارزیابی می کنید؟

نسیم طیاری: من مشاوره نداشتم ولی از راهنمایی های و تجربه های افراد موفق و دبیرانم استفاده کردم، همچنین مصاحبه های رتبه های تک رقمی سال های قبل را می خواندم.

*میزان تفریح و خواب شما چقدر بوده است؟ آیا درس خواندن مانع از سایر تفریحات شما شد؟

نسیم طیاری: میزان خواب من کافی و کامل بود، در حدود هفت ساعت در شبانه روز می خوابیدم تا انرژی لازم را به دست بیاورم. در مورد میزان استراحت نیز معمولاً بین ساعات مطالعه استراحت می کردم تا روحیه ام بالا رود، جمعه ها را نیز معمولاً به خودم استراحت می دادم.

*اگر امکانی می یافت و به زمان کنکور برمی گشتید، کدام اشتباه را تکرار نمی کردید؟

نسیم طیاری: اگر چنین امکانی وجود داشت سعی می کردم زمان بندی را در جلسه امتحان بیشتر رعایت می کردم.

*مهم ترین دلیل موفقیت خود را در چه می دانید؟ مهم ترین فاکتورها برای موفقیت چیست؟

نسیم طیاری: مهم ترین دلیل موفقیت، توکل به خدا و همچنین حمایت های خانواده ام بود، از لحاظ علمی، تلاش و پشتکار خودم و از لحاظ روحی و روانی خانواده ام، نقش مهمی در این موفقیت داشتند. البته همراهی های معلمان و دوستانم نیز نباید فراموش شود.

*نقش خانواده در این مهم چه میزان بود؟

نسیم طیاری: نقش خانواده بسیار مهم است، اگر حمایت ها خانواده ام نبود، امکان نداشت چنین اتفاقی بیفتد، آنان برای من آرامش خاطر فراهم کردند و هنگامی که خسته می شدم به من کمک می کردند.

*موفقیت خود را مدیون چه کسانی هستید؟

نسیم: ابتدا لطف خدا، و سپس خانواده و معلم ها و سایر دوستانم.

*آیا از فضای مجازی در زمان پیش از کنکور استفاده می کردید؟

نسیم طیاری: از فضای مجازی در زمان استراحت در حد نرمال استفاده می کردم و بر میزان استفاده از آن کنترل داشتم.

سید فرزاد طیاری: در خانواده ما چیزی آزاد و یا ممنوع نیست، آزادی محض و اجبار محض وجود ندارد، نسیم سایت ها مختلف آموزشی را چک می کرد و از شبکه ها اجتماعی در حد تعادل استفاده می کرد. تنها راهکاری که وجود دارد که بتواند استان را به طور مستمر صاحب رتبه های قابل قبول کند این است که آموزش و پرورش بچه هایی که مستعدتر هستند را از سراسر استان جمع کند و از سال دوم دبیرستان برای آن ها برنامه ریزی کند

* موفقیت شما چقدر به اساتیدی که با آن ها بودید وابسته است؟

نسیم طیاری: ما در شهر گرگان اساتید خوبی داریم که من مدیون آن ها هستم و از آن ها تشکر می کنم.

سید فرزاد طیاری: من شخصاً فکر می کنم روی تک استعدادها و نابغه ها برای پروسه پیشرفت استان نباید حساب کرد، زیرا آن ها تنها یک سال می درخشند و ممکن است دیگر تکرار نشوند. اما بسیاری از شهرها هر سال یا یک سال در میان، حائز رتبه تک رقمی می شوند. اکنون کنکور تخصصی شده و سوالات نیز مفهومی شده اند، مثلاً یک تست زیست شناسی ترکیبی از چند کتاب است.

* شما اگر مدیرکل آموزش و پرورش بودید چه راهکاری داشتید؟

سید فرزاد طیاری: تنها راهکاری که وجود دارد که بتواند استان را به طور مستمر صاحب رتبه های قابل قبول کند این است که آموزش و پرورش بچه هایی که مستعدتر هستند را از سراسر استان جمع کند و از سال دوم دبیرستان برای آن ها برنامه ریزی کند و بهترین دبیرها را با برنامه ترکیبی از کنکور و برنامه کلاسی انتخاب کند. مردم گرگان باید از آموزش و پرورش این مطالبه را داشته باشند که برنامه ریزی هایی در این زمینه صورت بگیرد.

اصلاح درس خواندن از سال دوم یا سوم باید شروع شود، اگر سخنان دبیر کنکور و دبیر کلاس فرق داشته باشد، دانش آموز سرگردان می شود.

* فکر می کنید با این سیستم می توان سهم استان گلستان را در رتبه های برتر کنکور افزایش داد؟

سید فرزاد طیاری: داشتن سیستم کامل، می تواند سهم استان را در رتبه آوری افزایش دهد، در استان گلستان افراد باهوش کم نیستند و می تواند با یک سیستم هماهنگ به رتبه های بالایی دست پیدا کنند. آوردن و فراهم کردن امکانات آموزشی خوب است ولی تا زمانی که ما نتوانیم سیاست واحد در استان و شهرستان داشته باشیم به موفقیت نمی رسیم.

* آیا مدرسان استان برای کسب رتبه برتر توانمند هستند؟

سید فرزاد طیاری: دبیرهای خوبی داریم ولی این دلیل نمی شود که بهتر از آنان وجود نداشته باشد، دبیر باید ارزش افزوده در شهر به وجود آورد. مردم هوشیار باشند و سطح مطالبات خود از مسئولان را بالا ببرند تا آن ها در این زمینه توجه خاص داشته باشند، البته خانواده نیز باید در کنار آموزش و پرورش قرار بگیرد و رفتار حرفه ای داشته باشد.

*توصیه شما به دانش آموزانی که کنکور را پیش رو دارند، چیست؟

نسیم طیاری: برای هدف خود تلاش و برنامه ریزی کنند و سعی کنند، نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند تا بتوانند براساس آن حرکت کنند تا به آنچه می خواهند دست یابند.

سید فرزاد طیاری: تمام سعی ما بر این است که نسیم تک بعدی نشود و در زمینه موسیقی یا ورزش نیز فعالیت داشته باشد، امیدواریم شاهد رتبه های بهتری در استان باشیم، موفقیت استان در موفقیت جمعی است، پیشرفت شهر، پیشرفت همه مردم خواهد بود.