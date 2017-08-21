پرسپولیس یکی از فینالیست های آسیاست/ پاس ندادن به منشا تخیلی است!

مجتبی محرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی با الاهلی عربستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت: پرسپولیس کاملا به شرایط آمادگی تیمی رسیده است. آنها می توانند با ادامه همین روند به هدف خود نزدیک شوند. پرسپولیس می تواند با همین نظم تیمی از سد الاهلی عربستان بگذرد.

وی تصریح کرد: نمی دانم برانکو ایوانکوویچ دنبال چه سیستمی برای بازی رفت است. با این حال فکر می کنم در هر دو دیدار با استراتژی متفاوتی نسبت به همدیگر به میدان خواهد رفت. کادر فنی نشان داده است کارش را بلد است و کافی است ابزار لازم را در اختیار داشته باشد تا بتواند تیم را به هدف نهایی برساند. فکر می کنم هدف نهایی هم چیزی جز حضور در فینال لیگ قهرمانان نخواهد بود. من هم می گویم این تیم یکی از فینالیست ها خواهد بود.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس درباره شایعه اخیر پیرامون پاس ندادن به منشا نیز تصریح کرد: اصلا این بحث را قبول ندارم. در مخیلات هم نمی گنجد چنین فکری به سر بازیکن رسیده باشد. بازیکنان پرسپولیس فهمیده اند کجا بازی می کنند و همه هواداران، آنها را رصد می کنند. جرات چنین کاری را ندارند که بخواهند آبروی خودشان را زیر سوال ببرند.

وی در پایان گفت: برانکو هم نشان داده است با چنین موضوعاتی شوخی ندارد. منشا به زودی موتور گلزنی اش هم روشن می شود اما نیاز به زمان دارد تا با فضای بازی در پرسپولیس آشنا شود. ضمن اینکه هیچ بعید نمی دانم مهدی طارمی باز هم بتواند آقای گل لیگ برتر در فصل جاری لیگ برتر هم شود.