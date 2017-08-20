۲۳۰ دفتر پست شهری در آذربایجان غربی فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرخی یکشنبه شب در جلسه شورای اداری مهاباد اظهارداشت: پست جمهوری اسلامی ایران دارای ۱۲ منطقه است که اداره کل پست آذربایجان غربی به همراه ادارات کل آذربایجان شرقی و اردبیل جزو منطقه پنج کشوری تقسیم بندی شده اند.

وی ادامه داد: هر مکانی با هر موقعیت جغرافیایی در نقاط مختلف استان دارای شناسه مکانی منحصر به فرد است که کدپستی ۱۰ رقمی بر آن اساس مشخص شده است.

فخری خاطرنشان کرد: سالانه بیش از سه تا چهار هزار مرسوله های پستی از کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای اسکاندیناوی(شمال اروپا) به جنوب استان ارسال می شود.

وی اضافه کرد: شرکت ملی پست ایران که زیر نظر اتحادیه جهانی پست فعالیت دارد و بر همین اساس تحریم های های بین المللی شامل این شرکت ها نشده و مبادلات محموله های پستی بصورت پایدار به کل نقاط جهان انجام می شود.

فرخی در خصوص تحقق برنامه ششم دولت تدبیر و امید و برای تحقق دولت الکترونیک گفت: طرح مکان یابی 'GNAF' در مهاباد بهنگام سازی شده و تا پایان سال ۱۳۹۷ در آذربایجان غربی عملیاتی می شود.

وی گفت: این طرح به عنوان یک بانک اطلاعات مکانی در اورژانس، راهنمایی رانندگی، تاکسیرانی، مراکز امداد رسانی، مراکز مدیریت بحران به منظور بهینه کردن و سرعت بخشی خدمات رسانی و مدیریت درست شهری قابل استفاده است.