  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷

مدیرعامل رجا؛

شرکت راه‌آهن نباید همزمان وظایف حاکمیتی و اجرایی داشته باشد

شرکت راه‌آهن نباید همزمان وظایف حاکمیتی و اجرایی داشته باشد

مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری رجا گفت: توسعه خصوصی سازی در صنعت ریلی مسافری کشور بدون جدا کردن و تفکیک وظایف حاکمیتی از بخش تصدی گری و اپراتوری امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رجبی اظهار کرد: برای توسعه خصوصی سازی در صنعت ریلی مسافری، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با وظیفه اجرایی و اپراتوری همزمان، نباید نقش حاکمیتی و دستوری داشته باشد.

وی گفت: بخش خصوصی در بخش مسافری صنعت ریلی باید اختیارات بیشتری نسبت به شرایط فعلی داشته باشد تا بتواند نسبت به عرضه و تقاضا قطارهایش را کم یا زیاد کند.

وی خاطرنشان کرد: مرجع تنظیم مقررات به عنوان نماینده دولت و بخش حاکمیتی به تعیین ضوابط و مقررات و آیین نامه ها در حوزه مسافری ریلی می پردازد تا نظارت ها را بر این اساس انجام دهد و نباید به گونه کنونی خود را رقیب بخش خصوصی بداند.

این فعال صنفی صنعت حمل و نقل ریلی تأکید کرد: وقتی شرکت های خصوصی امکان مانور دادن در ارائه خدمات گوناگون با قیمت های مختلف بر اساس عرضه و تقاضا یا حذف و اضافه کردن قطارهایشان را نداشته باشند عملا امکان مدیریت در هزینه و درآمدهای خود را ندارند.

رجبی از زیان ده بودن بخش مسافری ریلی در اکثر کشورها حتی کشورهای توسعه یافته یاد کرد و گفت: بخش مسافری ریلی باید از طرف دولت حمایت خوبی شود تا شرکت های خصوصی فعال در این صنعت شکل بگیرد.

کد مطلب 4064872

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها