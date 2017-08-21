به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رجبی اظهار کرد: برای توسعه خصوصی سازی در صنعت ریلی مسافری، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با وظیفه اجرایی و اپراتوری همزمان، نباید نقش حاکمیتی و دستوری داشته باشد.

وی گفت: بخش خصوصی در بخش مسافری صنعت ریلی باید اختیارات بیشتری نسبت به شرایط فعلی داشته باشد تا بتواند نسبت به عرضه و تقاضا قطارهایش را کم یا زیاد کند.

وی خاطرنشان کرد: مرجع تنظیم مقررات به عنوان نماینده دولت و بخش حاکمیتی به تعیین ضوابط و مقررات و آیین نامه ها در حوزه مسافری ریلی می پردازد تا نظارت ها را بر این اساس انجام دهد و نباید به گونه کنونی خود را رقیب بخش خصوصی بداند.

این فعال صنفی صنعت حمل و نقل ریلی تأکید کرد: وقتی شرکت های خصوصی امکان مانور دادن در ارائه خدمات گوناگون با قیمت های مختلف بر اساس عرضه و تقاضا یا حذف و اضافه کردن قطارهایشان را نداشته باشند عملا امکان مدیریت در هزینه و درآمدهای خود را ندارند.

رجبی از زیان ده بودن بخش مسافری ریلی در اکثر کشورها حتی کشورهای توسعه یافته یاد کرد و گفت: بخش مسافری ریلی باید از طرف دولت حمایت خوبی شود تا شرکت های خصوصی فعال در این صنعت شکل بگیرد.