به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی «عهد جهاد» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره حضور جهادی رهبر شهید در زلزله سال ۱۳۴۷ فردوس، چهارشنبه و پنجشنبه ۱۱ و ۱۲ شهریورماه در شهرستان فردوس، اسلامیه برگزار می‌شود.

این گردهمایی با حضور خانواده‌های جهادی، مبلغان، حوزویان و ارکان مساجد برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ حضور رهبر شهید انقلاب در فردوس پس از زلزله سال ۱۳۴۷، آغازگر حرکتی جهادی و مردمی بود که امروز به عنوان الگویی در عرصه خدمت‌رسانی مورد توجه قرار گرفته و ۱۳ شهریور نیز به عنوان «روز ملی حرکت‌های جهادی و امداد مردمی» در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است.