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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

گردهمایی «عهد جهاد» در شهرستان فردوس برگزار می‌شود

گردهمایی «عهد جهاد» در شهرستان فردوس برگزار می‌شود

بیرجند- گردهمایی «عهد جهاد» همزمان با سالروز حضور جهادی رهبر شهید در جریان زلزله سال ۱۳۴۷ فردوس، در شهرستان فردوس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی «عهد جهاد» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره حضور جهادی رهبر شهید در زلزله سال ۱۳۴۷ فردوس، چهارشنبه و پنجشنبه ۱۱ و ۱۲ شهریورماه در شهرستان فردوس، اسلامیه برگزار می‌شود.

این گردهمایی با حضور خانواده‌های جهادی، مبلغان، حوزویان و ارکان مساجد برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ حضور رهبر شهید انقلاب در فردوس پس از زلزله سال ۱۳۴۷، آغازگر حرکتی جهادی و مردمی بود که امروز به عنوان الگویی در عرصه خدمت‌رسانی مورد توجه قرار گرفته و ۱۳ شهریور نیز به عنوان «روز ملی حرکت‌های جهادی و امداد مردمی» در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است.

کد مطلب 6935345

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