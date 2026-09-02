۴۷ طرح مخابراتی و توسعه ارتباطی در قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۴۷ پروژه مخابراتی با سرمایه‌گذاری بیش از چهار هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال پیش از ظهر چهارشنبه با حضور اکبر بهنام‌جو استاندار قم و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.



استاندار قم اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های نوین ارتباطی و گسترش شبکه فیبرنوری، یکی از الزامات توسعه همه‌جانبه و پیشبرد طرح‌های هوشمند در استان است.



وی افزود: مجموعه پروژه‌های افتتاح شده در اتصال شهرک‌های صنعتی محمودآباد و سلفچگان و همچنین شهر قنوات از مهم‌ترین این طرح‌ها به شمار می‌رود.



استاندار قم، با اشاره به اهمیت گسترش شبکه فیبرنوری در نقاط مختلف استان گفت: ضروری است تمامی شهرک‌های صنعتی و نواحی استان به این زیرساخت ارتباطی مجهز شوند تا بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین فراهم شود.



وی با بیان اینکه انتقال سریع و امن داده‌ها بر پایه زیرساخت‌های فیبرنوری است، اظهار کرد: توسعه این شبکه، زمینه لازم را برای پاسخگویی به نیازهای ارتباطی و حرکت به سمت خدمات هوشمند فراهم می‌کند.



بهنام‌جو در ادامه این مراسم، فرمان افتتاح پروژه تبدیل و توسعه شبکه کابل مسی به فیبرنوری در شهر قنوات را صادر کرد.



وی همچنین با اشاره به برنامه‌های عمرانی استان قم اظهار کرد: احداث نزدیک به ۱۳ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف استان در دستور کار قرار دارد که در هفته دولت نیز پنج هزار واحد مسکونی از محل اعتبارات طرح نهضت ملی مسکن به بهره‌برداری رسید.



استاندار قم افزود: همزمان با اجرای طرح‌های حوزه مسکن، مراحل اجرایی پروژه فرودگاه قم نیز در حال انجام است.