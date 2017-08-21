فیلم «امکان مینا» در قم نقد شد/ نمایش رفتار منافقین در دهه ۶۰

به گزارش خبرنگار مهر، کمال تبریزی شامگاه یکشنبه در جلسه اکران و نقد فیلم سینمایی امکان مینا که در سینمای آیه قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: این فیلم مربوط به دوران و مقطعی از انقلاب اسلامی است که فضای ترور و فعالیت منافقین در خانههای تیمی را شاهد بودیم.
وی افزود: مشابه آن شرایط را امروز در برخی از کشورهای اروپایی و به واسطه اقدامات تروریستی داعشیها میبینیم که این گروه تکفیری و تروریستی با تبلیغات سوء جوانان مسلمان را به سمت خود میکشانند و آنان را در جنایات خود شریک میکنند.
کارگردان فیلم امکان مینا در ادامه با بیان خاطرهای از دوره دانشجویی و پیوستن یکی از دوستانش به گروه منافقین بیان داشت: در دوره دانشجویی دوستی به اسم گلبن داشتم که روزی با خبر شدیم او در یکی از خانههای تیمی کشته شده است در صورتی که هیچ وقت تصور نمیکردیم او در این مسیر قرار گیرد که متأسفانه در اثر تبلیغاتی که در آن زمان از سوی منافقین صورت میگرفت به این مسیر منحرف شد.
توجه به مقوله انسانی و طرز جهان بینی گروهک منافقین
وی با بیان اینکه مرتضی اصفهانی از نویسندگان این فیلم سینمایی بوده است، گفت: این فرد خود در دهه شصت از افرادی بوده که ناظر فعالیتهای تیمهای ترور منافقین بوده است و اطلاعات کامل و اشراف لازم را بر مسائل و رفتارهای آنان داشته است.
تبریزی ادامه داد: فیلم سینمایی امکان مینا در سال ۹۵ اکران شد و پس از آن بود که برخی دیگر از فیلمها و سریالها از جمله سیانور و ماجرای نیم روز در این فضا و با همین موضوع ساخته شد و ما در این فیلم بر خلاف سایر فیلمهای مشابه که سعی کردند به شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوره بپردازد تلاش کردیم به مقوله انسانی و طرز جهان بینی این گروهک تروریستی را مورد بررسی قرار دهیم.
وی عنوان کرد: تلاش کردیم در این فیلم علامت سؤالهایی برای مخاطبان ایجاد کنیم که چگونه میشود انسان به مرحلهای برسد که به خود اجازه کشتن دیگران و حتی نزدیکترین افراد به خود را بدهد.
تلاش کردیم علامت سؤالهایی برای مخاطبان ایجاد کنیم که چگونه میشود انسان به خود اجازه کشتن دیگران را بدهد
این کارگردان برجسته سینما و تلویزیون در خصوص نحوه فیلمبرداری فیلم امکان مینا نیز گفت: فیلم در ابتدا با نمای بازی فیلمبرداری شده و به مرور زمان تا انتهای فیلم قاب دوریبن محدود میشود که به همین دلیل حساسیتهای زیادی در زمان فیلمبرداری به کار گرفته شده تا صحنهها و نحوه کراپ به گونهای باشد که بیننده متوجه آن نشود و به فیلم صدمهای وارد نشود.
در این جلسه نقد حاضرین سؤالات و نظرات خود در خصوص این فیلم را بیان کردند و برخی از آنها ضمن تقدیر از کارگردان برای پرداختن به موضوع ترورهای دهه شصت در این فیلم، از ریتم کند و خسته کننده و فاقد کشش لازم فیلمنامه و برخی از اشکالات شکلی در فیلم انتقاد کردند.
در خلاصه داستان فیلم که در دهه ۶۰ و دوران انقلاب اتفاق میافتد آمده است: فیلم ماجرای زن و شوهری را در روزهای موشک باران تهران روایت میکند.
شوهر به نام مهران با بازی میلاد کی مرام خبرنگار یک روزنامه است و به کارش متعهد است و زن به نام مینا با بازی مینا ساداتی جاسوس سازمان مجاهدین خلق است. مینا خبرها و اطلاعات محرمانه شوهرش را به سازمان مجاهدین میرساند.
موضوع و اساس قصه «امکان مینا» که قصهای عاشقانه است به درستی از کار درآمده است. فیلمساز از یک سو زندگی مشترکی را روایت میکند که در دهه ۶۰ شکل میگیرد اما از وقایع جامعه و اتفاقاتی که در این دهه رخ داده غافل نشده است.
مسائل آن روز به درستی روایت میشود جامعه درگیر دفاع است و این مسئله بدون شعارزدگی با ارائه تصاویر کوتاه و موجز از پدافند هوایی و موشکباران و صحبتهای مردم درون تاکسی به این موضوع بسنده میکند و از موضوع اصلی خود که حرکت هدفمند گروههای تروریستی است غافل نمیشود و فعالیت این گروهها و مراقبت مأموران امنیتی را به درستی روایت میکند.
فیلمساز اتفاقات آن دوره را به درستی به تصویر میکشد و در عین حال به وجه انسانی و عاشقانه اثر هم توجه درست دارد، زیرا هسته اصلی قصه عاشقانه این زن و مرد جوان است. فیلم به خوبی روایت این عشق و دلدادگی، شک و خیانت را به مخاطب ارائه میدهد.
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