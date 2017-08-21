جوانان مسجد را کانون آموختن و آمادگاه رزم بدانند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در روز جهانی مسجد طی سخنانی گفت: آتش زدن مسجدالاقصی قبله اول مسلمین جهان در سال ۱۳۴۸ توسط صهیونیست‌های کودک کش، نشان از عمق کینه دشمنان اسلام از مساجد است.

رئیس سازمان بسیج با اشاره به اینکه مسجد یکی از مهمترین محورهای وحدت مسلمان است، افزود: نگاه اسلام به مسجد، نگاهی ژرف و شکوهمند است، چرا که خداوند، مساجد را مکان‌هایی برای اوج گرفتن و رسیدن به قله قرب الهی می داند و به مؤمنان، مکانی چون مسجد را معرفی می‌کند تا از آن به عنوان کانون محوری عبادت و بندگی و در عین حال مرکز تعاملات مردم با یکدیگر، بهره گیرند.

جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج با تأکید بر اینکه نامگذاری روزی به نام روز جهانی مسجد، فرصتی برای بزرگداشت مسجد است، گفت: بهبود و ارتقای محتوا و برنامه‌های فرهنگی مساجد و تکریم نیروهای فعال در آن و همچنین هماهنگی بین فعالان عرصه مساجد از جمله نکات مهمی است که باید مورد توجه متولیان مساجد باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: هر کاری که باعث رونق و آبادانی مسجد می‌شود و باعث جذب جوانان و نوجوانان به مسجد می‌شود باید با برنامه ریزی متولیان مسجد تحقق یابد.

غیب پرور با اشاره به کارکردهای دینی، آموزشی، اجتماعی و سیاسی مسجد گفت: مساجد پایگاه اصلی دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی هستند و بسیج با اعتقاد به این امر است که رویکرد خود را توجه بیش از پیش به مسجد قرار داده و تمرکز فعالیت های خویش را در مسجد گذاشته است.

وی با تأکید بر اینکه نظام سلطه می خواهد جوانان را از مساجد، دور کند، تصریح کرد: مساجد ظرفیت اقناع فرد فرد جامعه را دارد لذا جوانان مساجد را پایگاه دوستی، کانون آموختن و آمادگاه رزم بدانند و مساجد را با حضور خود، پر شور و نشاط کنند.

رئیس سازمان بسیج در پایان پرشور بودن مساجد در دانشگاه‌ها را نشانه‌ای از اقبال جوانان فرهیخته به مساجد بر شمرد و گفت: اولویت بسیج بستر سازی و فراهم کردن زمینه های اتصال هر چه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان و سایر اقشار بسیج به مساجد است.