آرامش حلقه مفقوده استقلال/ برخی در حال تسویه حساب شخصی هستند

ایوب اصغرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آبی پوشان اظهار داشت: شاید تیم تا این هفته نتایج خوبی نگرفته باشد، اما انصافا نباید گفت تیم خوب بازی نمیکند. آبی پوشان بازیهای خوبی انجام میدهند و بدشانسی مانع از نتیجه گیری آنها شده است. اما این روزها بعضیها غیر منصفانه این تیم را نقد میکنند و فضای تیم را بر هم میزنند.
هافبک سابق آبی پوشان گفت: بعضی از دوستان ما اگر این روزها برای زخم استقلال مرهم نیستند، لااقل نمک هم به آن نپاشند. انتقاد خیلی خوب است اما تخریب با انتقاد تفاوت اساسی دارد. اسقتلال کم گل زده، این درست. همه این را قبول دارند. اگر ما دلمان برای این تیم میسوزد راهکار ارائه دهیم تا این مشکل حل شود. اما انگار بعضیها میخواهند از این فضا برای تسویه حسابهای شخصی استفاده کنند.
وی افزود: انصافا از هفته اول تا به حال یک روز بوده که همه بازیکنان استقلال با هم در اختیار بوده باشند؟ یک روز بوده که این تیم آرامش داشته باشد؟ یا در برخی از بازیها اشتباهات داوری مانع از نتیجه گیری نشده است؟
پیشکسوت استقلال گفت: «آرامش» اصلی ترین خواسته یک مربی و یک تیم فوتبال است. انصافا این استقلال یا منصوریان از اول فصل تا به حال آرامش داشتهاند؟ قبل از این که بازیها شروع شود سه بازیکن جوان و ملی پوش را محروم کردند و تیم با آن حاشیهها به آبادان رفت. آیا اگر این اتفاق برای تیم نمیافتاد و سه بازیکن جوان محروم نمیشدند و تمرکز منصوریان و آرامش تیم به هم نمیخورد هفته اول در آبادان شکست میخوردند؟ آن هم فقط با یک پنالتی؟ یا در هفته دوم همه دیدند که گل سالم استقلال مقابل استقلال خوزستان آفساید اعلام شد و پنالتی این تیم هم گرفته نشد. حتی اگر یکی از آن اشتباهات هم صورت نمیگرفت آیا استقلال در آن بازی پیروز نمیشد؟ اگر آن بازی را پیروز میشد امروز حال و روز تیم اینگونه بود و این همه حاشیه داشت؟
اصغرخانی گفت: الان هم قبل از بازی با پدیده جلسه هیات مدیره و بازخواست و به نوعی دیگر بر هم خوردن تمرکز و آرامش سرمربی و تیم. اینها را اضافه کنید به خیل مصدومان که انگار قرار است روز به روز به آن اضافه هم شود. انصافا با این شرایط میتوان نتیجه گرفت؟ حالا من از مشکلات مالی و این که هنوز باشگاه هیچ پولی به بازیکنان نداده صحبت نمیکنم که این هم خود یک مبحث کامل است.
مربی سابق تیم های جوانان و امید استقلال تصریح کرد: در این شرایط عده ای جهت دار سردمدار اعتراض شده و در غالب نقد و بررسی و تحلیل دست به تخریب تیم زده و به حاشیههای آن دامن میزنند و عدهای هم که اطلاعات کافی ندارند در این فضا جو گیر شده و نا آگاهانه حاشیههای تیم را بیشتر میکنند.
وی بیان داشت: به عنوان یک عضو کوچک از خانواده استقلال امیدوارم که این تیم با حمایت هوادارانش در مقابل پدیده به پیروزی رسیده و دست پر از میدان خارج شود و در این چند روز تعطیلی هم تیم بازسازی کامل شده و مصدومان هم به تیم بازگشته تا قوای آبی پوشان برای ادامه مسیر به حداکثر برسد.
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