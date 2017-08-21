فوتبال ایران به شهری مثل آبادان نیازدارد/نفت فصل راخوب شروع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، میگوئل تکسیرا ظهر امروز در نشست خبری پیش از بازی با صنعت نفت آبادان اظهار کرد: فردا بازی سختی داریم. نفت آبادان تیم خوب و قدرتمندی دارد و این فصل بازیکنان و سرمربی خوبی به خدمت گرفته است.

وی افزود: در همین مدت که به نتایج کسب شده این تیم نگاه می کنیم متوجه می شویم که آنها فصل را به خوبی آغاز کرده اند؛ ضمن اینکه هواداران پروشوری دارند که به خوبی از تیم خود حمایت می کنند.

تکسیرا تصریح کرد: مردم آبادان دیوانه وار عاشق فوتبال هستند به همین دلیل اعتقاد دارم کشور ایران برای رشد و توسعه از نظر فوتبالی به شهرهای اینچنینی احتیاج دارد.

مربی تیم ذوب آهن اصفهان بیان کرد: تیم ما نیز به آمادگی مطلوب رسیده است ولی باز هم سعی می کنیم که نقاط ضعف خودمون رو پوشش بدهیم.

تکسیرا در خصوص غایبان فردای این تیم در برابر نفت آبادان گفت: برای بازی فردا، حدادی فر، مهدی پور و عباسی را به علت مصدومیت در اختیار نداریم.