پیام تبریک فرمانده کل سپاه به فرمانده جدید ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی انتصاب امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی به سمت فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از سوی فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیام تبریکی خطاب به وی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

برادر ارجمند امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی

سلام علیکم

انتصاب جنابعالی به سمت "فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از سوی مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا (مدظله العالی)" که بیانگر تعهد، شایستگی و قابلیت های اطمینان بخش آن برادر عزیز است را صمیمانه تبریک عرض می نمایم.

بی تردید حسن اعتماد معظم له، تجارب ارزنده دوران دفاع مقدس و نقش آفرینی های مثال زدنی در ارتش جمهوری اسلامی و سرمایه بزرگ نیروی انسانی مؤمن، انقلابی و با انگیزه این سازمان مقتدر؛ منظومه ی مبارک و ارزشمندی است که یاری بخش جنابعالی در فرماندهی موفق و تحول آفرین خواهد بود.

ضمن اعلام آمادگی همه جانبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تعمیق همکاری ها و هم افزایی ها در تقویت توان بازدارندگی، افزایش اقتدار دفاعی کشور و تضمین امنیت پایدار ملی، توفیق روزافزون آن فرمانده خردمند، انقلابی و ولایتمدار در این سنگر خطیر تحت عنایات حضرت ولی عصر(عج) و تبعیت از فرامین و منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) را از خدای سبحان خواستارم.

سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

30 مردادماه 1396