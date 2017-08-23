«ابراهیم مولوی» رئیس شورای شهر همدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تحلیف شورای شهر همدان در دوره پنجم امروز با حضور فرماندار همدان و مدیران شهری و با قرائت سوگندنامه برگزار شد.

فرماندار همدان در مراسم تحلیف و انتخاب هیئت رئیسه شورای پنجم با قدردانی از خدمات اعضای شورای چهارم گفت: از نکات برجسته شورای چهارم همکاری و تعامل نزدیک شهرداری و شورا بود که منجر به اجرای طرح های بزرگ شد.

علی تعالی با اشاره به اینکه انتخابات پنجمین دوره شورای شهر و روستا با گرایش ها و سلایق مختلف سیاسی برگزار شد، افزود: ترکیب منتخبان افرادی باسواد و با تجربه هستند و این انتخاب مردم، شایسته قدردانی است.

فرماندار همدان با بیان اینکه برای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ۳۰۰ نفر ثبت نام کردند، افزود: ۲۲ نفر از این شمار انصراف دادند.

وی به تشکیل هیئت انطباق در شورای پنجم اشاره کرد و گفت: از این به بعد طبق مصوبه مجلس تمام مصوبات شورا ها باید به تایید هیئت انطباق برسد.

در این مراسم «ابراهیم مولوی» با ٦ رای موافق به عنوان رئیس شورای پنجم همدان انتخاب شد.

«علی فتحی» با ۸ رأی موافق و ۳ رأی ممتنع به عنوان نایب رئیس شورای شهر همدان انتخاب شد.

«حسین قراباغی» با ۹ رأی موافق رئیس خزانه‌داری شورای شهر همدان شد.

«کامران گردان» سمت گذشته خود در شورای چهارم را حفظ کرد و مجددا به عنوان سخنگوی شورای پنجم برگزیده شد.

«مریم روانبخش» نیز به عنوان منشی دور پنجم شورای شهر همدان به مدت یکسال انتخاب شد.