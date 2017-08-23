  1. استانها
  2. همدان
۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۴۷

«ابراهیم مولوی» رئیس شورای شهر همدان شد

«ابراهیم مولوی» رئیس شورای شهر همدان شد

همدان - مراسم تحلیف شورای شهر همدان برگزار و «ابراهیم مولوی» رئیس شورا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تحلیف شورای شهر همدان در دوره پنجم امروز با حضور فرماندار همدان و مدیران شهری و با قرائت سوگندنامه برگزار شد.

فرماندار همدان در مراسم تحلیف و انتخاب هیئت رئیسه شورای پنجم با قدردانی از خدمات اعضای شورای چهارم گفت: از نکات برجسته شورای چهارم همکاری و تعامل نزدیک شهرداری و شورا بود که منجر به اجرای طرح های بزرگ شد.

علی تعالی با اشاره به اینکه انتخابات پنجمین دوره شورای شهر و روستا با گرایش ها و سلایق مختلف سیاسی برگزار شد، افزود: ترکیب منتخبان افرادی باسواد و با تجربه هستند و این انتخاب مردم، شایسته قدردانی است.

فرماندار همدان با بیان اینکه برای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ۳۰۰ نفر ثبت نام کردند، افزود: ۲۲ نفر از این شمار انصراف دادند.

وی به تشکیل هیئت انطباق در شورای پنجم اشاره کرد و گفت: از این به بعد طبق مصوبه مجلس تمام مصوبات شورا ها باید به تایید هیئت انطباق برسد.

در این مراسم «ابراهیم مولوی» با ٦ رای موافق به عنوان رئیس شورای پنجم همدان انتخاب شد.

«علی فتحی» با ۸ رأی موافق و ۳ رأی ممتنع به عنوان نایب رئیس شورای شهر همدان انتخاب شد.

«حسین قراباغی» با ۹ رأی موافق رئیس خزانه‌داری شورای شهر همدان شد.

«کامران گردان» سمت گذشته خود در شورای چهارم را حفظ کرد و مجددا به عنوان سخنگوی شورای پنجم برگزیده شد.

«مریم روانبخش» نیز به عنوان منشی دور پنجم شورای شهر همدان به مدت یکسال انتخاب شد.

کد خبر 4067512

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها