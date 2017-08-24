۸۵درصد هزینه آبیاری نوین کشاورزی با دولت/وام گلخانه با سود ۱۴درصد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی که در آستانه هفته دولت در اولین سفر استانی خود در دولت دوازدهم به استان یزد سفر کرده است، در برنامه گفتگوی ویژه شبکه استانی یزد (تابان) حضور یافت.

وی در این برنامه زنده تلوزیونی با بیان این که مردم استان یزد با توجه به اقلیم و محدودیت های منابع آب در روش های بهره برداری بهینه از منابع آب نظیر قنوات پیشرو هستند و قدر آب را به خوبی می دانند، تصریح کرد: دولت برای توسعه روش های نوین آبیاری ۸۵ درصد هزینه ها را یارانه می دهد و بدون محدودیت تسهیلات پرداخت می کند.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در چهار سال گذشته ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده و امسال هم ۶۰ هزار هکتار آبیاری نوین اجرا شده و بیش از۱۴۰ هزار هکتار نیز در دست انجام قرار دارد.

حجتی توسعه کشت های گلخانه ای، نشاکاری به جای بذرکاری، گسترش کشاورزی حفاظتی و به کارگیری بذور و نهال های مقاوم و زودرس را از دیگر برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای بهره برداری بهینه از منابع آب عنوان و تاکید کرد: تسهیلات توسعه گلخانه ها با سود ۱۴ تا ۱۵ درصد بدون محدودیت پرداخت می شود.

وی یادآور شد: استان یزد با متوسط ۶۰ تا ۷۰ میلی متر بارندگی که یک چهارم میانگین بارش کشور است در کشت خیار گلخانه ای، پرورش بلدرچین و پرورش تیلاپیا با هماهنگی محیط زیست اولین تولیدکننده و در تولید پسته و انار دارای رتبه چهارم پنجم کشوری است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که استان یزد ظرفیت های فراوانی برای افزایش تولید و ثروت ملی دارد، توسعه گلخانه ها، گیاهان دارویی، تولید قارچ، صنعت دامپروری و شیلات را از جمله این ظرفیت ها برشمرد و خاطرنشان ساخت: پرورش آرتمیا در آب های شور استان یزد که سیس آن مورد نیاز پرورش میگو و ماهیان خاویاری است وهم اکنون وارد می شود از دیگر ظرفیت های بالقوه استان است که مطالعات آن از سوی شیلات ایران در حال انجام است.