توزیع متخصصین دندانپزشکی پس از آزمون دانشنامه انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید عسگری با اعلام این خبر گفت: خوشبختانه تربیت نیروهای متخصص دندانپزشکی در بیشتر رشتههای تخصصی با نیازهای آموزشی و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی همخوانی دارد، هرچند در معدودی از رشتهها همچون پروتزهای دندانی این شرایط وجود ندارد.
عسگری افزود: با هماهنگیهای انجام شده در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، توزیع متعهدین خدمت پس از برگزاری آزمون دانشنامه و گواهینامه تخصصی توسط مرکز امور هیات علمی در اسرع وقت بهانجام خواهد رسید تا این امکان وجود داشته باشد که این افراد از ابتدای نیمسال اول تحصیلی ۹۷-۹۶ دوران خدمات خود را شروع کنند.
وی افزود: از سال گذشته مقرر شده است تا روند اداری و اجرایی تقسیم و توزیع دندانپزشکان متخصص همچون سایر متخصصین گروه پزشکی، توسط مرکز امور هیات علمی بهانجام رسد و مکاتبات اداری در جهت انجام نیازسنجیهای لازم توسط آن مرکز با دانشگاههای علوم پزشکی بهانجام رسیده و هماکنون اطلاعات واصله جمعبندی شده است.
دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصصی افزود: در طی برگزاری آزمون دانشنامه و گواهینامه تخصصی، مسئولانی از مرکز امور هیات علمی در محل برگزاری آزمون حضور خواهند داشت تا ضمن انجام خدمات مشاورهای و راهنماییهای مورد نیاز داوطلبان، هماهنگیهای لازم اداری و اجرایی در زمینه توزیع متخصصین را به انجام رسد.
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