خبرگزاری مهر- گروه استانها، ذبیح الله اصغری: امروزه زندگی اجتماعی به طور کلی نسبت به گذشته متفاوت و گاه عجیب و غریب است، تولد، رشد، تحصیل، ازدواج و طلاق به کلی با قدیمها فرق دارد.
تا چند سال پیش طلاق پدیدهای مذموم به شمار میرفت و افراد در شرایط بسیار سخت به آن فکر میکردند، یا گاه آن قدر در پیچ و خم مراحل قانونی دادگاهها سردرگم میشدند که از طلاق گرفتن انصراف می دادند، اما امروز شرایط به کلی عوض شده است.
این مساله در تمام کشور وجود دارد، برخی مناطق شدیدتر و برخی مناطق دیگر با شدت کم تر، اما این معضل وجود دارد، شهرستان بهارستان نیز از این قاعده مستثنی نیست.
دفاتر مشاوره خانواده پیش از طلاق بی اثر شده اند
متأسفانه با نگاهی به صحبتهای اخیر رئیس اداره بهزیستی شهرستان بهارستان در خصوص طلاقهای توافقی میتوان دریافت نهاد خانواده به ویژه در میان جوانان از قداست پیشین برخوردار نیست؛ هرچند تا به امروز هیچ مسئولی حاضر نشده، آمار طلاق را در شهرستان بهارستان به صورت روشن اعلام کند، اما با این حال رئیس اداره بهزیستی این شهرستان از افزایش طلاقهای توافقی در بهارستان خبر داد و گفت: متأسفانه طلاقهای توافقی باعث شده تا دفاتر مشاوره خانواده پیش از طلاق شهرستان بهارستان نتوانند آنطوری که باید آمار طلاق را در این منطقه کاهش دهند و عملا بی اثر شده اند.
روحاله لطیفیان در گفتوگو با خبرنگارمهر اظهار کرد: ما در شهرستان بهارستان چندین دفتر مشاوره راهاندازی کردیم تا بتوانیم از طلاقها جلوگیری کنیم، اما همانطور که پیش از این عرض کردم به خاطر افزایش طلاقهای توافقی دفاتر مشاوره عملاً نمیتوانند کار زیادی انجام بدهند.
وی با بیان اینکه عدم درک متقابل زوجین، دخالتها و توهین از جمله مواردی است که موجب بالا رفتن افزایش طلاق میشود، افزود: در نگاه کلی آستانه تحمل زوجهای امروزی بسیار پایین آمده است و همین دلیل باعث میشود تا با به وجود آمدن کوچکترین مشکل در زندگی مشترک راهی دادگاه برای گرفتن طلاق شوند.
طلاق توافقی یکی از بحرانهای تازه خانوادههای بهارستانی است
متأسفانه با گسترش طلاق توافقی، دیگر نیاز نیست زن و شوهری که طلاق می خواهند، کفش آهنین برای جداشدن از هم بپوشند، آنها میتوانند با گذشتن از حقوق خود از قبیل مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و... به راحتی به دادگاه مراجعه کرده و پس از مدت کوتاهی به صورت توافقی از هم جدا شوند.
طلاق توافقی یکی از بحرانهای تازه خانوادههای بهارستانی و از آسیبهای اجتماعی رو به گسترش در کشور است، در حالی که در گذشته حساسیتهای زیادی نسبت به طلاق وجود داشت که باعث میشد حکم طلاق صادر نشود، اما امروز به راحتی حکم طلاق توافقی صادر میشود.
به همین دلیل شاهد افزایش طلاقهای توافقی هستیم، در طلاق توافقی زن و مرد توافق میکنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت میشود و از نظر قانونی ضمانت اجرایی پیدا میکند.
هیچ مرجعی پاسخگوی طلاق های توافقی رو به افزایش نیست
یک کارشناس آسیب های اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیاری از طلاقها ریشه در اختلالات شخصیتی دارد که میتوان با درمان آن را حل کرد، به عنوان مثال، ناسازگاری نوعی اختلال رفتاری است که میتواند دوام زندگی را به مخاطره بیندازد.
محمد علوی افزود: دیگر زوجین مثل گذشته صبر ندارند و حاضر به توافق نیستند، لذا فکر میکنند با طلاق توافقی از خیلی از مشکلات رها میشوند، غافل از اینکه این تازه آغاز بسیاری از مشکلات جدید در زندگی است.
وی ادامه داد: طلاقهای توافقی زیر پوست شهرها ریشه میدواند و هیچ مرجعی در اینباره پاسخگو نیست.
علوی گفت: نه تنها پای پیش گیری میلنگد، بلکه حتی آمار دقیقی نیز از تعداد این طلاقهای توافقی در دست نیست، تا بتوان برای بررسی عوامل و ارائه راهکار دربارهاش اقدام کرد.
چقدر زود خاطرات خوش فراموش میشود و به راحتی کانون گرم یک خانواده بر اثر طلاق توافقی از هم میپاشد!
به نظر میآید قداست زندگی مشترک و کراهت طلاق در میان جوانان رنگ باخته است و این امر می تواند ضربات جبران ناپذیری به بنیان خانواده و از این طریق هسته اجتماعی کشور وارد کند و معضلات فرهنگی بسیاری را سبب شود، از این رو ضرورت دارد تا مسئولین فرهنگی ورود جدی تر و بهتری در این مساله داشته باشند.
