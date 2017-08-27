فرمانده کل ارتش پاکستان وارد تاجیکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس نیوز، ارتش پاکستان با انتشار خبری اعلام کرد که «قمر جاوید باجوه» فرمانده کل ارتش این کشور در راس یک هیئت بلندپایه نظامی برای رایزنی با مقامات چین و تاجیکستان در خصوص وضعیت امنیتی افغانستان، وارد «دوشنبه» پایتخت تاجیکستان شد.

برقراری امنیت در افغانستان و ایجاد صلح و ثبات در این کشور محو اصلی گفتگو های مقامات ۳ کشور اعلام شده است.

مقامات ۳ کشور همچنین برای همکاری‌های نظامی، فن آوری نظامی و آموزش نظامیان تاجیکستانی رایزنی خواهند کرد.

لازم به ذکر است که سفر فرمانده کل ارتش پاکستان به دوشنبه درحالی صورت می‌گیرد که پس از اعلام راهبرد تازه‌ی آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا، ظاهرا اسلام آباد در انزوای منطقه ای قرار گرفته و در حال حاضر به دنبال کشورهای حامی است تا خود را از این انزوا بیرون کند.

چنانچه پیش از این نیز «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر این کشور طی سفر به عربستان خواهان حمایت سران ریاض از اسلام آباد در موضع جدید ترامپ برای پاکستان شد.

افزون براین «خواجه آصف» وزیر خارجه این کشور نیز با تعویق دیدار خود با «رکس تیلرسون» همتای آمریکایی اش، طی هفته جاری به ۳ کشور چین، روسیه و ترکیه سفر و در خصوص موضع جدید ترامپ برای پاکستان به رایزنی با مقامات این کشور می پردازد.