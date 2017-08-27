۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۵۶

مسعود ابراهیم‌زاده به صنعت نفت آبادان پیوست

آبادان - با توافق صورت گرفته میان صنعت نفت آبادان و گسترش فولاد تبریز، مسعود ابراهیم‌زاده به نماینده آبادان در لیگ برتر پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ابراهیم‌زاده، مدافع چپ تیم گسترش فولاد تبریز بعد از توافق صورت گرفته میان مدیران دو تیم صنعت نفت و گسترش فولاد، به جمع زردپوشان آبادانی اضافه شد.

ابراهیم‌زاده سال گذشته توسط کارلوس کی‌روش به اردوهای متعدد تیم ملی دعوت شده بود.

به گفته فراز کمالوند، سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، با اضافه شدن این بازیکن بسیاری از مشکلات صنعت نفت در جناح چپ حل خواهد شد.

این بازیکن با وجود تخصص بازی در خط دفاعی سابقه گلزنی متعددی را در لیگ برتر دارد. 

طبق توافق یادشده امید جهانبخش به تیم گسترش فولاد تبریز پیوست.

