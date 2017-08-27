۹.۵ میلیارد ریال اعتبار در طرح آبیاری تحت‌ فشار میامی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد بعدازظهر یک شنبه در آئین افتتاح پروژه کشاورزی آبیاری تحت فشار میامی با بیان اینکه در ۱۰۰ هکتار از اراضی شهرستان این طرح اجرایی شده است، ابراز داشت: برای انجام آبیاری تحت فشار در میامی ۹میلیارد و ۶۴۰میلیون ریال اعتبارصرف شد که از این میزان بالغبر هفت میلیارد ریال از محل منابع دولتی و مابقی نیز از محل آورده شخصی بهره بردارن تأمینشده است.
وی بابیان اینکه هدف از اجرای طرح آبیاری تحت فشار بهینهسازی مصرف آب و تحقق سیاستهای دولت با مشارکت بخش خصوصی است، افزود: در صورت تجهیز مزارع به سیستمهای آبیاری نوین، راندمان آبیاری در بارانی ۷۵ درصد و در آبیاری قطرهای تا ۹۵ درصد ارتقا پیدا می کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه اجرای سیستمهای نوین آبیاری باعث افزایش میزان راندمان آبیاری در سطح مزارع میشود، ابراز داشت: با اجرای این سیستمها آب متناسب با نیاز گیاه در اختیار آن قرار میگیرد و در هزینههای کاشت، داشت و برداشت صرفه جویی بسیاری خواهد شد.
میرعماد با بیان اینکه با کوتاه کردن دورههای آبیاری راندمان تولید در واحد سطح به دو برابر افزایش پیدا می کند، تصریح کرد: برای هر هکتار آبیاری قطرهای هفت میلیون تومان و برای هر هکتار آبیاری بارانی شش میلیون تومان یارانه دولتی در سال گذشته منظور و مابقی نیز از سوی متقاضی بابت خودیاری هزینه شد.
وی افزود: با توجه به کمبود بارش نزولات جوی و پایین رفتن سطح آب قنات ها لذا این مهم می طلبد تا در کشاورزی نیز با تغییر الگوی کشت از گیاهانی با نیاز آبی کمتر استفاده کنیم و از سوی دیگر با انجام آبیاری تحت فشار بتوانیم مقدار آب موجود را به نحو احسن مدیریت کنیم.
