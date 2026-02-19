به گزارش خبرنگار مهر، برنامه‌های روز دوم سفر رئیس‌جمهور به استان لرستان، روز پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴، با محوریت بررسی مسائل اجتماعی، سیاسی و توسعه‌ای استان دنبال می‌شود.

بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور در نخستین برنامه روز دوم، در تالار دانشگاه مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه لرستان، با فعالان سیاسی و اجتماعی استان دیدار و گفتگو می‌کند.

در این نشست، مطالبات مردمی، مسائل اجتماعی، دغدغه‌های فعالان مدنی و دیدگاه‌های جریان‌های سیاسی استان مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برگزاری شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

در ادامه، جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان با حضور رئیس‌جمهور، استاندار و مدیران ارشد ملی و استانی برگزار می‌شود.

در این جلسه، مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و اجتماعی استان بررسی شده و درباره تأمین اعتبارات، اولویت‌بندی طرح‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام تصمیم‌گیری خواهد شد.

گزارش به مردم؛ پایان‌بخش سفر

ارائه گزارش نهایی رئیس‌جمهور از نتایج، مصوبات و دستاوردهای نوزدهمین سفر استانی به لرستان، آخرین برنامه پزشکیان در این سفر اعلام شده است.

این گزارش با هدف شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی مستقیم به مردم و تبیین اقدامات و تصمیمات دولت در استان ارائه می‌شود.

نوزدهمین سفر استانی رئیس‌جمهور به لرستان، با رویکرد تعامل مستقیم با اقشار مختلف، بررسی میدانی مسائل استان و پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای، پس از دو روز حضور رئیس دولت در استان به پایان می‌رسد.