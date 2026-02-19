به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی، در نشست مشترک با علیرضا پسندیده، رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی، بر اهمیت راهبردی این حوزه در تحقق توسعه پایدار، ایجاد نشاط اجتماعی و حفظ میراث ناملموس فرهنگی استان تأکید کرد.

وی در این نشست که با هدف بررسی راهکارهای توسعه و تقویت ورزش در مناطق روستایی و عشایری یزد برگزار شد، اظهار کرد: ورزش‌های بومی و محلی صرفاً یک فعالیت تفریحی و ورزشی نیستند؛ بلکه هر یک از این بازی‌ها، روایتگر بخشی از تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی نیاکان ما هستند و احیای آن‌ها به معنای زنده نگه داشتن هویت اصیل ایرانی-اسلامی ما در روستاهاست.

استاندار یزد با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد استان در این زمینه افزود: یزد به عنوان استانی با پیشینه تاریخی غنی و روستاهای متعدد، بستری بی‌نظیر برای تبدیل شدن به قطب ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی محلی در کشور را داراست.

وی در همین راستا خاطرنشان کرد: باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و منسجم، از این ظرفیت برای ایجاد پویایی و نشاط در جامعه روستایی و همچنین پیوند آن با صنعت گردشگری و بوم‌گردی بهره‌برداری کنیم.

بابایی تصریح کرد: گسترش این ورزش‌ها می‌تواند به طور مستقیم به کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی در روستاها و ایجاد انگیزه برای ماندگاری جوانان در این مناطق کمک شایانی کند.

استاندار یزد ادامه داد: مجموعه استانداری یزد آمادگی کامل دارد تا با تمام توان و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله اداره کل ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و گردشگری و جهاد کشاورزی، از برنامه‌های فدراسیون و هیئت استانی در راستای احیا و ترویج این ورزش‌ها حمایت کند.

علیرضا پسندیده، رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی، ضمن قدردانی از نگاه حمایتی و جامع استاندار یزد، گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این فدراسیون در سطح کشور و استان ارائه داد.

وی یزد را یکی از استان‌های پیشرو و دارای پتانسیل بالا در این حوزه دانست و ابراز امیدواری کرد که با حمایت‌های استاندار و مجموعه مدیریتی استان، شاهد برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی در زمینه بازی‌های بومی محلی به میزبانی یزد باشیم.