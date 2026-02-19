به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری نوزدهمین سفر استانی رئیس جمهور جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان لرستان با حضور مسعود پزشکیان، صبح پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد.
شورای برنامهریزی و توسعه لرستان با حضور رئیسجمهور، معاونان و مسئولان استانی و نمایندگان مجلس برگزار شد و مهمترین محورهای آن حول توسعه اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و فرهنگی استان بود.
در این جلسه بر ضرورت ارتقای شاخصهای لرستان در حوزههای اشتغال، راه و حملونقل، آب و برق، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و گردشگری تأکید شد.
استاندار ضمن معرفی ۱۰۷ پروژه پیشران و صدها پروژه کوچک و بزرگ، بر اهمیت جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهرهگیری از منابع ملی و قانونی برای عملیاتی شدن این پروژهها تأکید کردند.
همچنین نمایندگان لرستان نقاط ضعف استان شامل بیکاری، پروژههای نیمهتمام، تنشهای آبی و محدودیت زیرساختها را مطرح کردند و درخواست تخصیص اعتبارات ویژه، حمایت از نیروهای انسانی و تکمیل پروژههای حیاتی را داشتند.
در بخش گردشگری و فرهنگی، بر معرفی ظرفیتهای تاریخی و طبیعی استان برای جذب گردشگر، تقویت نیروهای انسانی و توجه به حقوق شهروندی افراد با نیازهای ویژه تأکید شد. همچنین سلامت اجتماعی، همبستگی فرهنگی، و ارتقای زیرساختهای آموزشی و ورزشی به عنوان اولویتهای کلان دولت برای لرستان مطرح شد.
شوخی رئیسجمهور با نماینده ولیفقیه در لرستان
اظهارنظر طنزآمیز رئیسجمهور در پاسخ به توصیف نماینده ولیفقیه در لرستان از وضعیت استان، موجب خنده حاضران شد.
در جریان نشست شورای برنامه ریزی و توسعه لرستان در جریان سفر رئیسجمهور به استان لرستان، حجتالاسلام شاهرخی نماینده ولیفقیه در استان با بیانی کنایهآمیز، وضعیت لرستان را به بیماری تشبیه کرد که «نیاز به پیوند قلب، کبد و ریه دارد و در عین حال به کرونا هم مبتلا شده است».
در ادامه این اظهارات، مسعود پزشکیان رئیسجمهور با لحنی طنزآمیز در پاسخ گفت: «حاجآقا، مرده دیگه!» که این جمله با خنده و واکنش حاضران در جلسه همراه شد.
همچنین در این جلسه جعفر قائمپناه، معاون رئیسجمهور، به سخنان حجتالاسلام شاهرخی درباره مشکلات لرستان واکنش نشان داد و گفت: چهره استان را طوری نشان ندهید که مانع جذب گردشگر شود و همه چیز فقط فقر و بیکاری و مشکلات جلوه کند.
قائمپناه اضافه کرد که معرفی ظرفیتها و داشتههای لرستان نیز باید مدنظر قرار گیرد تا مردم و سرمایهگذاران با امید و انگیزه وارد استان شوند و از فرصتهای تاریخی و طبیعی لرستان بهرهمند شوند.
این سخنان قائم پناه در حالی مطرح شد که معاون اجرایی رئیسجمهور در اظهاراتش به رتبه دوم لرستان در «دگر کُشی» اشاره کرد!
نگاهی به برخی اظهارات مسئولان لرستان
بنابراین گزارش، استاندار لرستان در این جلسه بر اجرای ۱۰۷ پروژه پیشران، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهرهگیری از منابع ملی تأکید کرد و از ضرورت اتمام پروژههای نیمهتمام و اصلاح شاخصهای توسعه سخن گفت.
معاون رئیسجمهور، جعفر قائمپناه هم به آمارهای مختلف حوزههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظرسنجیهای صورت گرفته از مردم استان اشاره کرد و خواستار معرفی ظرفیتهای گردشگری و سرمایهگذاری لرستان شد، نرخ بیکاری، کمبود تخت بیمارستانی و تنشهای آبی را مهمترین چالشها دانست و از اختصاص بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان منابع برای استان خبر داد.
سید حمیدرضا کاظمی رئیس مجمع نمایندگان لرستان، نیز بر تکمیل سدها، راهآهن، بیمارستانها و حمایت از نیروهای انسانی تأکید کرد و خواستار ردیف بودجه ویژه برای استانهای زاگرسنشین شد.
حجتالاسلام شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان به شاخصهای بیکاری و تورم استان اشاره کرد و خواستار توجه ویژه به زیرساختها و عدالت در تخصیص اعتبارات شد.
جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، فرصتی برای تصمیمگیری درباره اولویتبندی پروژهها و تسریع در اجرای طرحهای نیمهتمام بود.
